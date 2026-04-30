"СовЭкон" повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2025/26 сезоне до 47,4 млн т

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз экспорта пшеницы из РФ в текущем и новом сельхозсезонах.

Согласно ее сообщению, прогноз на текущий - 2025/26 сезон (июль-июнь) - повышен на 0,9 млн тонн, до 47,4 млн тонн, на 2026/27 - на 1,4 млн тонн, до 45,2 млн тонн.

Повышение прогноза отражает высокие темпы отгрузок в последние недели, более высокий, чем ранее, спрос со стороны импортеров и улучшенный прогноз по урожаю пшеницы в 2026 году, поясняется в сообщении. На минувшей неделе "СовЭкон" улучшил оценку сбора пшеницы в 2026 году на 2,1 млн тонн, до 89,7 млн тонн.

Как считают эксперты, экспорт поддерживается перспективами хорошего урожая на юге РФ, спрос на российскую пшеницу останется стабильным.