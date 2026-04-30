"Норникель" в I квартале снизил чистую прибыль по РСБУ на 64%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в первом квартале 2026 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 64% в годовом исчислении, до 22,2 млрд рублей, сообщила компания.

Падение объясняется ростом отчислений по налогу на прибыль и эффектом курсовых разниц, что было частично скомпенсировано снижением процентных расходов, отметил представитель компании. Налог на прибыль за этот период вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 21 млрд рублей.

Выручка за три месяца 2026 года составила 282,2 млрд рублей, что на 9% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Рост обусловлен преимущественно динамикой цен на реализуемые виды металлопродукции.

Себестоимость за первые три месяца 2026 года составила 157,2 млрд рублей, что на 7% выше г/г в связи с инфляционным ростом расходов.

Процентные расходы за январь-март 2026 года составили 31 млрд рублей, уменьшившись на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Благодаря мероприятиям по оптимизации долгового портфеля произведено замещение части рублевых обязательств валютными, что привело к снижению процентных расходов.

Расходы по курсовым разницам за три месяца 2026 года составили 37 млрд рублей по сравнению доходами от курсовых разниц за аналогичный период 2025 года в сумме 55 млрд руб. из-за разнонаправленной динамики курса рубля.

Отчетность по РСБУ не включает результаты дочерних компаний группы "Норильский никель".