За основную сессию на рынке акций индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,8%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций скорректировался вверх после отката накануне, сдерживала отскок нисходящая коррекция в нефти (июньский фьючерс на сорт Brent подешевел до $114 за баррель после роста выше $124) после ралли на новостях о морской блокаде Ирана Соединенными Штатами.

Индекс МосБиржи подрос в район 2660 пунктов, но остался в районе минимума с начала декабря 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 0,7% до 2658,21 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1119,49 пункта. Лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралзолото" (+3,3%), "АЛРОСА" (+2,8%), "Газпрома" (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 1 мая, составил 74,8014 рубля (-7,92 копейки).

За короткую предпраздничную неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 1,8-2,7% на фоне падения доллара от ЦБ на 0,73 рубля.

Новость дополняется

