Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню на фоне снижения котировок нефти

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" рубль умеренно подешевел к юаню подешевел перед длинными выходными на фоне наметившегося коррекционного снижения мировых цен на нефть.

К 19:00 по Москве юань подорожал на 6,6 копейки, до 10,9775 рубля.

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве вырос в цене на 0,32% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,17 рубля за доллар, контракт EURRUBF подорожал на 1,02%, до 88,51 рубля за евро.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России понизил официальный курс доллара США с 1 мая на 7,92 копейки, до 74,8014 рубля, и увеличил курс евро на 86,58 копейки, до 88,6429 рубля. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 10,9593 рубля, что всего на 0,58 копейки выше курса четверга.

Мировые цены на нефть снижаются вечером в четверг после уверенного подъема в начале сессии. Участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,24% до $114,2 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость этих контрактов поднималась до $126,41 за баррель - максимума с 9 марта 2022 года. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 2,5%, до $104,2 за баррель.

Снижение цен на нефть не выглядит как реакция на какие-либо конкретные новости или события и является следствием повышенной волатильности, наблюдаемой на рынке с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, отметил аналитик PVM Тамаш Варга. Динамика "лишь отражает непредсказуемый характер биржевых торгов при Трампе", добавил он.

Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп в четверг получит доклад от командующего Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда Купера о новых планах возможных военных действий в Иране. По словам собеседников издания, один из таких планов предусматривает короткую и мощную серию ударов по Ирану, тогда как другой предполагает захват части Ормузского пролива с целью его открытия для коммерческого судоходства.

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сейед Маджид Мусави пообещал серьезный ответ на удары США по Ирану.

"Обороты торгов на внутреннем валютном рынке сегодня были невысокими. Уже несколько дней подряд средневзвешенный курс юаня на бирже, в том числе и сегодня, устанавливается вблизи отметки 10,95 рубля. Высокие цены на нефть поддерживают рубль. Но в преддверии возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила дальнейшего укрепления нацвалюты ждать не стоит. Объем покупки валюты будет объявлен 6 мая, а 8 мая начнутся сами операции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

"Рубль в четверг слегка подешевел в основных валютных парах. Ослабление рубля происходит после завершения налогового периода апреля, который оказывал ему поддержку, и в преддверии возобновления операций Минфина в рамках бюджетного правила в мае. Но движение в целом пока остается умеренным", - отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова, курс юаня перешел к проторговке локальных минимумов, пытаясь, но не сумев удержаться выше отметки 11 рублей в ходе торгов. "Несмотря на исключительно благоприятную конъюнктуру нефтяного рынка, по-прежнему не видно значимых оснований для выхода юаня за пределы текущего целевого диапазона 10,8-11,3 рубля. В начале мая высока вероятность возврата курса китайской валюты выше 11 рублей, со смещением торгового диапазона на более высокие уровни для юаня на фоне ожидаемого возобновления покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила", - считает Локтюхов.

"Росту нефтяных котировок способствуют сообщения о подготовке Соединенных Штатов к длительной блокаде Ирана. При этом фактор высоких цен на нефть пока не компенсируется покупками валюты со стороны Минфина. Таким образом, валютная пара юань/рубль, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 10,85-11,05 рубля благодаря высоким ценам на нефть", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 апреля составила 0,05% после 0,01% с 14 по 20 апреля, 0% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил 29 апреля Росстат. Исходя из данных за 27 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 27 апреля замедлилась до 5,62% с 5,68% на 20 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики.

Безработица в России продолжает колебаться в районе исторически минимальных значений: в марте 2026 года она составила 2,2% после 2,1% в феврале (минимальный уровень за всю историю наблюдения показателя с 1991 года), 2,2% в январе и декабре 2025 года, следует из сообщения Росстата.

Рост ВВП России в марте 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,8% после снижения на 1,1% в феврале (оценка уточнена с 1,5%) и сокращения на 1,8% в январе (оценка уточнена с 2,1%), говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". С исключением сезонного фактора ВВП в марте, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,4%. За январь-март 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, снизился на 0,3% в годовом выражении.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в последние дни апреля демонстрируют небольшое снижение. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 апреля опустилась на 37 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,55% годовых. При этом срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев уменьшилась на 1 базисный пункт по отношению к 29 апреля и в четверг составила 14,74%, 15,28% и 16,14% годовых соответственно.