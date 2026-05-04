Рубль на "Мосбирже" немного дешевеет к юаню после долгих выходных

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - На открытии торгов понедельника на "Московской бирже" рубль немного дешевеет к юаню после трехдневных выходных.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,45 копейки до 11,002 рубля. При этом юань оказался на 4,27 копейки выше уровня действующего официального курса.

"Несмотря на прохождение пика налоговых выплат и ожидание возвращения операций с валютой по бюджетному правилу, во второй половине предыдущей недели пара юань/рубль так и не смогла перейти к восстановлению, закончив пятницу ниже 11 рублей. На предстоящей неделе, на наш взгляд, основным фактором для динамики рубля станет объявление параметров операций с валютой в рамках бюджетного правила, которые станут известны 6 мая. По нашим оценкам, они составят примерно 10-12% от биржевых оборотов, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне взлета цен на нефть. При этом на неделе пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,8-11,3 рубля, с попытками закрепления в верхней половине данного коридора ближе к ее окончанию", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть немного повышаются утром в понедельник после снижения по итогам торгов пятницы, когда эталонные сорта Brent и WTI опустились на 2,02% и 2,98% соответственно.

К 10:10 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,6% до $108,78 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,57%, до $102,5 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть. Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта.

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тысяч б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.