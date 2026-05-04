Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются утром в понедельник после снижения в пятницу.

К 8:11 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,11%) до $108,05 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $2,23 (2,02%), до $108,17 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,49 (0,48%), до $101,45 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,13 (2,98%), до $101,94 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть.

США будут помогать судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана, написал Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что данные суда не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта. "Я в курсе того, что мои представители ведут очень позитивные дискуссии с Ираном. Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон", - отметил он.

Американская сторона передала Тегерану ответ на иранские предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил 3 мая представитель МИД Ирана Эсмаил Багами. "Иран получил ответ США на наш план", - сказал он.

Ранее Трамп сказал израильским СМИ, что отверг предложение об урегулировании кризиса, подготовленное Ираном, назвав его неприемлемым.

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тысяч б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.