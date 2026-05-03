Семь стран ОПЕК+ принципиально договорились увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Семь стран ОПЕК+, добровольно к основным квотам, достигли принципиальной договоренности увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее, до объявления на этой неделе Объединенными Арабскими Эмиратами о выходе из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+, в этом альянсе участвовали восемь стран - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, ОАЭ, Казахстан и Оман - и два предыдущих месяца они принимали решение увеличивать квоты на 206 тыс. б/с. Таким образом, в июне планируется повысить квоты на тот же объем, но за вычетом ОАЭ.

Встреча "семерки", где состоится официальное голосование, начнется в 13:00 по московскому времени.

нефть ОПЕК ОПЕК+
