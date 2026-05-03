Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Следующее заседание министров семи стран намечено на 7 июня.

Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь с учетом компенсаций со стороны Казахстана и Омана, для которых действуют графики погашения сверхдобычи, составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Лидеры сделки Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тыс. б/с - до 10,291 млн б/с и 9,762 млн б/с соответственно. Ирак имеет право нарастить производство на 26 тыс. б/с, до 4,352 млн б/с, Кувейт - на 16 тыс. б/с, до 2,628 млн б/с, Алжир - на 6 тыс. б/с, до 989 тыс. б/с. Для стран, превысивших разрешенные уровни добычи в предыдущие периоды, изменение квот будет с погрешностью на их компенсационные графики. Так, Казахстан сможет увеличить добычу на 10 тыс. б/с, до 720 тыс. б/с, а Оман - на 1 тыс. б/с, до 806 тыс. б/с. Квоты для "нарушителей" не являются окончательными, поскольку секретариат ОПЕК обновляет их компенсационные графики на неделе, следующей после заседания "семерки", что может повлечь символические изменения в общий производственный план.

Впрочем, пока продолжается ближневосточный конфликт, объемы добычи многих стран Персидского залива остаются сниженными.

В марте, по данным ОПЕК, страны ОПЕК снизили добычу на 7,7 млн б/с из-за конфликта на Ближнем Востоке, в результате Ирак "обнулил" всю недосокращенную с 2024 года добычу, которую должен был компенсировать до июля 2026 года.

В то же время Казахстан в марте вместо снижения снова нарастил добычу - на 250 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с, превысив разрешенный уровень почти в 2 раза.