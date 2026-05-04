Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, в первом квартале нарастила чистую прибыль более чем вдвое, операционную - на 18%, сообщается в ее отчетности.

Чистая прибыль в январе-марте составила $10,11 млрд, или $7027 в расчете на акцию класса "A", по сравнению с $4,6 млрд ($3200 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль выросла до $11,35 млрд с $9,64 млрд годом ранее. Компания рекомендует инвесторам ориентироваться именно на операционную прибыль, считая ее более показательной.

Дочерний железнодорожный оператор BNSF увеличил операционную прибыль до $2,05 млрд c $1,82 млрд.

Прошедший квартал стал четырнадцатым подряд, когда Berkshire продала больше акций различных компаний, чем купила. Вместе с тем она впервые с мая 2024 года выкупила собственные акции - на $234 млн.

Размер денежных средств на балансе Berkshire на конец марта составлял рекордные $380,2 млрд.

Общий объем активов компании вырос до $1,25 трлн по сравнению с $1,22 трлн годом ранее.