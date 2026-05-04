Поиск

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, в первом квартале нарастила чистую прибыль более чем вдвое, операционную - на 18%, сообщается в ее отчетности.

Чистая прибыль в январе-марте составила $10,11 млрд, или $7027 в расчете на акцию класса "A", по сравнению с $4,6 млрд ($3200 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль выросла до $11,35 млрд с $9,64 млрд годом ранее. Компания рекомендует инвесторам ориентироваться именно на операционную прибыль, считая ее более показательной.

Дочерний железнодорожный оператор BNSF увеличил операционную прибыль до $2,05 млрд c $1,82 млрд.

Прошедший квартал стал четырнадцатым подряд, когда Berkshire продала больше акций различных компаний, чем купила. Вместе с тем она впервые с мая 2024 года выкупила собственные акции - на $234 млн.

Размер денежных средств на балансе Berkshire на конец марта составлял рекордные $380,2 млрд.

Общий объем активов компании вырос до $1,25 трлн по сравнению с $1,22 трлн годом ранее.

Berkshire Berkshire Hathaway BNSF Уоррен Баффет США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

 Семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Семь стран ОПЕК+ принципиально договорились увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. б/с

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти

Вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Mercosur

Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

 Ограничения на вывоз золота в слитках из РФ вступили в силу с 1 мая

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей

Brent подешевела до $114,38 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9222 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2019 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов