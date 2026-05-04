Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% на старте торгов основной сессии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, разнополярной динамики металлов и подросшей нефти (июльский фьючерс на Brent поднялся к $109 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3% за счет отката акций "ЛУКОЙЛа" (-3,9%, до 5256,5 рубля) после дивидендной отсечки на бирже (выплаты за 2025 год составят 278 руб. на акцию).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2651,38 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1116,61 пункта (-0,3%). В лидерах снижения также выступили акции "Русала" (-1%), "Роснефти" (-0,4%), но подорожали бумаги "Хэдхантера" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 мая, составляет 74,8014 руб. (-7,92 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "ВК" (+1,2%), "ММК" (+1%), "ФосАгро" (+1%), "Т-Технологии" (+0,9%), "Полюса" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,7% "префы"), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "МТС" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), ВТБ (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), АФК "Система" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал близость сделки по Украине растяжимым понятием. "Близка (сделка) - это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о близости сделки по Украине. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп верит в то, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка.

Президент США Дональд Трамп в последний день отведенного на это дедлайна сообщил в письме Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана, сообщило в пятницу Associated Press. При этом, по словам Трампа, несмотря на успех американской военной операции, Иран все еще представляет серьезную угрозу для США. Конгресс до сих пор не одобрил применение военной силы в отношении Ирана, и Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.

Трампу предстоит сделать выбор между соглашением с Ираном на невыгодных для Вашингтона условиях и военной операцией, выполнить которую будет невозможно, заявили в воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). "Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением", - говорится в коммюнике КСИР, выдержки из которого публикуют иранские СМИ. В коммюнике отмечают, что "вариантов действий для США стало меньше".

Кроме того, В КСИР заявили, что определили крайний срок для завершения американской морской блокады Ирана, однако не уточнили, когда он истекает. Ранее иранские военные предупреждали, что будут готовы к решительным действиям, если Вашингтон не снимет блокаду.

Агентство "Тасним" сообщило, что Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов. Согласно ему, предложение Ирана было представлено через пакистанского посредника и призывает к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан". По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а переговоры должны быть сосредоточены на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня.

Американская сторона передала Тегерану ответ на предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он отметил, что иранский план сфокусирован только на завершении конфликта и не затрагивает вопросы иранской ядерной программы. Багаи также вновь подчеркнул, что Иран не приемлет переговоры через ультиматумы с навязанными дедлайнами.

Президент США Трамп назвал неприемлемым новое иранское предложение по урегулированию, сообщил в воскресенье журналист израильского телеканала KAN Натан Гуттман. "Для меня это неприемлемо. Я изучил план, я изучил все - это неприемлемо", - приводит он в соцсети ответ Трампа из интервью этому телеканалу. При этом Трамп вновь выразил уверенность в том, что Тегеран стремится заключить сделку с США.

В рамках предложения США должны снять морскую блокаду Ирана, отменить все санкции в отношении страны, разморозить иранские активы и выплатить репарации. В предложении говорится о завершении конфликта по всем фронтам, в частности, в Ливане, а также о введении "нового механизма для Ормузского пролива".

КСИР заявил, что будет применять "новые правила", разработанные в отношении вод у побережья Ирана в Аравийском море и Ормузском проливе, передало в пятницу агентство Tasnim. Командование КСИР подчеркнуло, что намерено сделать воды Ормузского пролива безопасными для судоходства. В заявлении указывается, что военно-морские силы КСИР будут осуществлять контроль над почти 2 тыс. км береговой линии Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе, превратив эти воды в "источник гордости и могущества для дорогого народа Ирана, а также источник безопасности и процветания для региона".

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", май традиционно считается одним из самых слабых месяцев в году для российского рынка акций: частота снижения в этом месяце превышает 60%. Однако обычно снижение происходит после сильного роста с начала года, чего не наблюдалось на этот раз. На текущий момент индекс МосБиржи перепродан, поэтому краткосрочно возможен отскок, а отметка 2700 пунктов выступает сопротивлением. Для активизации покупок нужны катализаторы. Прежде всего это геополитический позитив, которого пока нет, или ослабление локальной валюты, считают эксперты.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, с прошлой недели рынок акций РФ настроен на коррекцию вверх после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с предложением объявить перемирие с Украиной для празднования Дня Победы.

Индекс МосБиржи сумел остановить падение выше уровня поддержки, проходящего около 2600 пунктов. Индикатор относительной силы RSI показывает состояние перепроданности рынка. Значение 2700 пунктов теперь выступает уровнем сопротивления. В ближайшие дни можно ожидать консолидации в диапазоне 2600-2700 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что риски дальнейшего снижения рынка акций все еще велики, к продажам располагают прежние негативные факторы - высокая ключевая ставка ЦБ, слабая экономика РФ, отсутствие видимых перспектив урегулирования украинского конфликта.

В длинные выходные распродажи приостановились, рынок пока не рискует начинать тестировать зону сильной поддержки 2600-2620 пунктов по индексу МосБиржи. Однако такое развитие событий не исключено. Кроме всех имеющихся негативных факторов в пользу "медведей" начинает работать еще и календарь - май исторически худший для инвесторов месяц в году. Однако стоит отметить, что обычно перед майскими распродажами рынок рос, а в апреле 2026 года никакого подъема не было, отмечает аналитик.

Рисковым инвесторам стоит обратить внимание на акции "ЛУКОЙЛа", которые в пятницу очистились от дивидендов. Дивидендный "гэп" был на уровне размера выплат, но в выходные бумага начала показывать признаки восстановления. "ЛУКОЙЛ" традиционно закрывает дивидендный "гэп" относительно быстро, а дорогая нефть должна помочь это сделать и в этом году. Рисками покупки бумаги под закрытие "гэпа" является общая слабость рынка и отсутствие понимания, как атаки на российскую нефтяную инфраструктуру повлияли на бизнес "ЛУКОЙЛа".

Нефть Brent торгуется в районе $108 за баррель. Трамп обещал начать выводить застрявшие в Ормузском проливе суда, но пока непонятно, как это будет происходить. Судя по отсутствию реакции в нефти, рынок не очень верит в то, что пролив будет разблокирован. Страны ОПЕК+ договорились об увеличении с июня добычи на 188 тыс. б/с. И эту новость нефтяной рынок проигнорировал все из-за тех же логистических проблем, констатирует Зацепин.

В минувшую пятницу в США просел индекс акций Dow Jones (-0,3%), но выросли и обновили максимумы S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,9%) благодаря сильной квартальной отчетности технологических компаний. По итогам прошедшей недели Dow Jones прибавил 0,5%, S&P 500 - 0,9%, Nasdaq - 1,1%.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле остался на уровне предыдущего месяца - 52,7 пункта, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Это максимальный уровень с августа 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 53 пунктов, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее сокращении.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле составил 54,5 пункта против 52,3 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали увеличения до 54 пунктов.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 27,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Такой подъем является самым существенным за четыре года. Из 314 компаний, которые уже опубликовали отчетность, у 83% прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза, у 78% выручка превзошла ожидания.

В апреле S&P 500 поднялся на 10,4% Nasdaq - на 15,3%, что стало лучшим месячным приростом для индексов с 2020 года. Dow Jones в прошлом месяце увеличился на 7,1%.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Биржи Великобритании, Японии и Китая в понедельник закрыты (Первый майский банковский выходной в Британии, День зелени в Японии, выходной по случаю Дня труда в КНР).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены начали корректироваться после снижения, участники торгов следят за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $108,98 за баррель (+0,8% и -2% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $102,73 за баррель (+0,8% и -3% в пятницу).

Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть.

США будут помогать судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана, написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что данные суда не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта. "Я в курсе того, что мои представители ведут очень позитивные дискуссии с Ираном. Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон", - отметил он.

Ранее Трамп в интервью израильским СМИ сказал, что отверг предложение об урегулировании кризиса, подготовленное Ираном, назвав его неприемлемым.

Тем временем, семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле. Следующее заседание министров семи стран намечено на 7 июня.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.