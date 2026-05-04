Экспорт масличного льна из РФ в КНР с сентября 2025 г. по март 2026 г. превысил объем за весь прошлый сезон

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - РФ с сентября 2025 года (начало текущего сельхозсезона) по конец марта 2026 года экспортировала в Китай 0,75 млн тонн масличного льна, что превышает экспорт за весь прошлый сельхозсезон (сентябрь 2024 - август 2025 гг.), который составил 0,7 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона отгрузки выросли на треть.

"Примечателен тот факт, что Китай стал аккумулировать порядка 78% от всего объема российских внешних продаж, хотя в сентябре-марте 2023/24 сезона этот показатель не превышал 50%, поскольку отечественный лен экспортировался в Бельгию, Польшу, Латвию и другие страны ЕС. Но после введения заградительных пошлин экспорт в Евросоюз был сведен к минимуму, а позиции компаний из России оказались во многом замещены Казахстаном", - заявили в "Агроэкспорте".

На этом фоне заметно возросла роль Китая как ключевого рынка сбыта для масличного льна из РФ. Кроме того, спрос на него "подтянулся" в Казахстане (более чем в три раза к аналогичному периоду прошлого сезона), Белоруссии (в 1,9 раза) и Турции (более чем в два раза).

В центре напомнили, что Китай и Бельгия являются ключевыми мировыми импортерами льна. Спрос на льняное масло, а также шрот и жмых, помимо стран ЕС, обеспечивают еще Турция, Чили, Филиппины, Япония и другие страны мира, что говорит о дополнительной необходимости развития экспорта продукции с добавленной стоимостью, отметили в "Агроэкспорте".

