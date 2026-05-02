Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Властям Ирана в связи с продолжающейся блокадой США иранских портов приходится снижать объемы добываемой нефти, сообщает в субботу Bloomberg cо ссылкой на источник.

"Пока блокада США у Ормузского пролива оказывает давление на иранскую нефтяную торговлю, экспорт страны за последние недели снизился, а хранилища быстро заполняются. Высокопоставленный представитель властей Ирана заявил, что страна начала сокращение добычи", - информирует агентство.

Собеседник Bloomberg пояснил, что власти пошли на такие меры с целью не допустить исчерпания объемов хранилищ. Однако он не уточнил, насколько уже упала добыча.

Источники агентства также сказали, что иранские инженеры, после долгого воздействия санкций и неоднократных сбоев в производстве, знают, как законсервировать нефтяные скважины без долговременного ущерба, и смогут снова быстро пустить их в оборот. Один из чиновников отметил, что временно функционировать могут прекратить до 30% скважин.

Представители иранских властей признали, что меры, которые позволят сохранить работоспособность отрасли, могут быть действенными лишь какое-то время.

В минувшую среду в интервью Axios президент США Дональд Трамп вновь предположил, что Иран испытывает сложности из-за невозможности экспортировать нефть. По словам президента США, иранские нефтехранилища и нефтепроводы "близки к тому, чтобы взорваться". При этом портал подчеркивал, что некоторые аналитики не согласны с таким прогнозом.

В свою очередь Bloomberg приводит мнение официальных лиц, согласно которому у Ирана есть примерно месяц, при сохранении нынешнего уровня добычи нефти, до исчерпания возможностей хранить это сырье.