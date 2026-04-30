Brent подорожала почти на 5% - до $123,86 за баррель

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают активно расти утром в четверг после сильного подъема накануне.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 по московскому времени торгуются по $123,86 за баррель, на $5,83 (4,94%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду они подорожали на $6,77 (6,1%), до $118,03 за баррель.

Срок обращения июньских контрактов на Brent истекает с окончанием торгов в четверг. Более активно торгуемые июльские фьючерсы поднимаются на $2,94 (2,63%), до $113,35 за баррель.

Контракты на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,5 (2,34%), до $109,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $6,95 (7%), до $106,88 за баррель.

Основным фактором, влияющим на динамику рынка нефти, остается ситуация на Ближнем Востоке. Усилия по урегулированию американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения соглашения с Тегераном относительно ядерной программы страны.

"Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", - сказал он в интервью Axios.

Заявления главы Белого дома укрепили опасения относительно того, что ограничения поставок нефти из Персидского залива будут сохраняться еще продолжительное время.

"Перспективы скорого разрешения иранского конфликта или возобновления работы Ормузского пролива остаются туманными", - отметил аналитик IG Тони Сикамор.

В ближайшие выходные состоится очередное заседание ОПЕК+. Агентство Reuters сообщило в среду со ссылкой на источники, что восемь стран альянса, договорившиеся ранее о добровольном ограничении добычи, обсуждали план по наращиванию квоты по производству нефти в июне на 206 тыс. баррелей в сутки.

Эти обсуждения велись еще до того, как во вторник Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. За вычетом доли ОАЭ увеличение добычи может составить 188 тыс. баррелей, однако большинство стран вряд ли смогут выйти на целевые показатели из-за продолжающейся в регионе войны, отмечает Reuters.

Запасы нефти в США на прошлой неделе резко упали - на 6,23 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики страны, обнародованный в среду.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на неделе, завершившейся 24 апреля, сократились на 796 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго США.

Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей, дистиллятов - на 4,49 млн баррелей.