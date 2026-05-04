Объем торгов на СПБ бирже в апреле сократился на 25% относительно марта

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" по итогам апреля 2026 года составил 180,05 млрд рублей, что на 25,12% меньше, чем в марте 2026 года (240,45 млрд рублей), и в 1,6 раза превышает показатель апреля 2025 года (113,95 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе площадки.

Количество активных счетов инвесторов в апреле снизилось по сравнению с мартом на 9,08%, до 1,74 млн.

Участники торгов заключили в апреле 34,88 млн сделок, что на 8,47% меньше по сравнению с мартом (38,11 млн сделок).

Среднедневной объем торгов в апреле с учетом выходных дней составил 6 млрд рублей (8,01 млрд рублей в марте).

Инвесторы заключили 13,53 тыс. сделок с "неоактивами" (фьючерсными контрактами, вариационная маржа по которым фиксируется по закрытым позициям), торги которыми "СПБ биржа" запустила в конце апреля, на общую сумму 1,17 млрд рублей.

СПБ биржа
