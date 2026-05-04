Цена нефти Urals в апреле для расчета НДПИ составит $94,87 за баррель

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за апрель, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), - $94,87 за баррель.

В январе цена нефти для налогообложения составила с $40,95 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в марте - $77 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Согласно данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за апрель Urals при продаже в российских западных портах подорожала по сравнению с мартом примерно на $4,3-4,4 за баррель, при продаже в индийские порты - на $9,5 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского WTI Мидленд) в апреле сложилась на уровне $23,94 за баррель по сравнению с $28,3 за баррель за март.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB в среднем за апрель составил $25,7 за баррель против $30 за баррель по итогам всего марта.

Нефть Urals при экспорте в индийские порты в апреле продавалась с премией в среднем $6,28 за баррель по сравнению с дисконтом $3,23 за баррель в марте.

В апреле котировка нефти NSD выросла до $120,36 за баррель по сравнению с $103,85 за баррель в марте (+$16,5 за баррель).

Дисконт сорта нефти ESPO из восточного порта Козьмино в апреле к сорту Dubai сложился на уровне $2,24 против $8,66 за март. В среднем за апрель ESPO продавалась по цене $92,46 за баррель.

Нефть Urals с поставкой в китайские порты в апреле продавалась с премией к ICE Brent в среднем в размере $5,5 за баррель по сравнению со скидкой $4,05 за баррель в марте.