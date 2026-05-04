Объем торгов Мосбиржи в апреле вырос на 36% год к году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года увеличился на 36%, до 197,8 трлн рублей со 145,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с мартом 2026 года объем торгов сократился на 5%, с 208,3 трлн рублей.

Объем торгов в январе-апреле 2026 года составил 701,1 трлн рублей, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (532,2 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2026 г. и апрелем 2025 г.:

Апрель 2026 Март 2026 Апрель2025 М/М Г/Г Кол-во раб. дней, всего 30 27 28 11,1% 7,1% Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня 22 22 22 0,0% 0,0% ФОНДОВЫЙ РЫНОК 7 126 9 128 7 761 -21,9% -8,2% Рынок акций, ДР и паев 2 635 3 483 4 188 -24,3% -37,1% Вторичные торги 2 630 3 483 4 187 -24,5% -37,2% - акции российских эмитентов 1 926 2 720 3 599 -29,2% -46,5% - паи, ETF и проч. долевые инструменты 704 763 588 -7,7% 19,7% Размещения/выкуп 4,23 0,06 0,76 6691,9% 458,7% Рынок облигаций 4 491 5 645 3 573 -20,4% 25,7% Вторичные торги 2 414 3 222 1 691 -25,1% 42,7% - ОФЗ/ОБР 1 142 1 286 888 -11,2% 28,6% - прочие облигации 1 272 1 936 803 -34,3% 58,4% Размещения 2 077 2 424 1 882 -14,3% 10,4% - ОФЗ/ОБР 752 472 269 59,1% 179,8% - прочие облигации - кроме однодневных 1 096 1 722 1 215 -36,4% -9,8% - прочие облигации - однодневные 229 229 398 0,3% -42,4% ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 160 422 158 674 112 920 1,1% 42,1% Операции РЕПО 153 270 154 968 106 325 -1,1% 44,2% - РЕПО без ЦК 18 427 20 395 4 553 -9,7% 304,7% - РЕПО с ЦК 71 326 70 157 46 450 1,7% 53,6% - РЕПО с ЦК с КСУ 62 658 63 354 54 195 -1,1% 15,6% - РЕПО с СУО в НРД 859 1 061 1 128 -19,0% -23,8% Депозиты и кредиты 7 152 3 706 6 595 93,0% 8,5% СРОЧНЫЙ РЫНОК 14 898 21 689 12 311 -31,3% 21,0% Фьючерсы 14 613 21 307 11 985 -31,4% 21,9% Опционы 284 382 326 -25,7% -12,8% ПРОЧИЕ РЫНКИ 15 336 18 842 12 778 -18,6% 20,0% ВСЕГО 197 781 208 333 145 770 -5,1% 35,7%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2025 г.: