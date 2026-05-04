Объем торгов Мосбиржи в апреле вырос на 36% год к году
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года увеличился на 36%, до 197,8 трлн рублей со 145,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с мартом 2026 года объем торгов сократился на 5%, с 208,3 трлн рублей.
Объем торгов в январе-апреле 2026 года составил 701,1 трлн рублей, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (532,2 трлн рублей).
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2026 г. и апрелем 2025 г.:
|Апрель 2026
|Март 2026
|Апрель2025
|М/М
|Г/Г
|Кол-во раб. дней, всего
|30
|27
|28
|11,1%
|7,1%
|Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня
|22
|22
|22
|0,0%
|0,0%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|7 126
|9 128
|7 761
|-21,9%
|-8,2%
|Рынок акций, ДР и паев
|2 635
|3 483
|4 188
|-24,3%
|-37,1%
|Вторичные торги
|2 630
|3 483
|4 187
|-24,5%
|-37,2%
|- акции российских эмитентов
|1 926
|2 720
|3 599
|-29,2%
|-46,5%
|- паи, ETF и проч. долевые инструменты
|704
|763
|588
|-7,7%
|19,7%
|Размещения/выкуп
|4,23
|0,06
|0,76
|6691,9%
|458,7%
|Рынок облигаций
|4 491
|5 645
|3 573
|-20,4%
|25,7%
|Вторичные торги
|2 414
|3 222
|1 691
|-25,1%
|42,7%
|- ОФЗ/ОБР
|1 142
|1 286
|888
|-11,2%
|28,6%
|- прочие облигации
|1 272
|1 936
|803
|-34,3%
|58,4%
|Размещения
|2 077
|2 424
|1 882
|-14,3%
|10,4%
|- ОФЗ/ОБР
|752
|472
|269
|59,1%
|179,8%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|1 096
|1 722
|1 215
|-36,4%
|-9,8%
|- прочие облигации - однодневные
|229
|229
|398
|0,3%
|-42,4%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|160 422
|158 674
|112 920
|1,1%
|42,1%
|Операции РЕПО
|153 270
|154 968
|106 325
|-1,1%
|44,2%
|- РЕПО без ЦК
|18 427
|20 395
|4 553
|-9,7%
|304,7%
|- РЕПО с ЦК
|71 326
|70 157
|46 450
|1,7%
|53,6%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|62 658
|63 354
|54 195
|-1,1%
|15,6%
|- РЕПО с СУО в НРД
|859
|1 061
|1 128
|-19,0%
|-23,8%
|Депозиты и кредиты
|7 152
|3 706
|6 595
|93,0%
|8,5%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|14 898
|21 689
|12 311
|-31,3%
|21,0%
|Фьючерсы
|14 613
|21 307
|11 985
|-31,4%
|21,9%
|Опционы
|284
|382
|326
|-25,7%
|-12,8%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|15 336
|18 842
|12 778
|-18,6%
|20,0%
|ВСЕГО
|197 781
|208 333
|145 770
|-5,1%
|35,7%
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2025 г.:
|4 мес. 2026 г.
|4 мес. 2025 г.
|Г-Г
|Г/Г
|Кол-во раб. дней, всего
|107
|95
|12
|12,6%
|Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня
|82
|83
|- 1
|-1,2%
|ФОНДОВЫЙ РЫНОК
|26 547
|28 847
|- 2 301
|-8,0%
|Рынок акций, ДР и паев
|10 647
|16 493
|- 5 846
|-35,4%
|Вторичные торги
|10 643
|16 491
|- 5 849
|-35,5%
|- акции российских эмитентов
|8 139
|14 008
|- 5 868
|-41,9%
|- паи, ETF и проч. долевые инструменты
|2 503
|2 484
|20
|0,8%
|Размещения/Выкуп
|4,6
|1,4
|3,1
|220,5%
|Рынок облигаций
|15 899
|12 354
|3 545
|28,7%
|Вторичные торги
|8 798
|5 794
|3 005
|51,9%
|- ОФЗ/ОБР
|4 207
|2 843
|1 364
|48,0%
|- прочие облигации
|4 591
|2 951
|1 640
|55,6%
|Размещения
|7 101
|6 560
|540
|8,2%
|- ОФЗ/ОБР
|1 989
|1 322
|667
|50,5%
|- прочие облигации - кроме однодневных
|4 221
|3 811
|410
|10,8%
|- прочие облигации - однодневные
|891
|1 428
|- 537
|-37,6%
|ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
|550 943
|413 405
|137 538
|33,3%
|Операции РЕПО
|536 142
|373 756
|162 386
|43,4%
|- РЕПО без ЦК
|66 928
|13 678
|53 250
|389,3%
|- РЕПО с ЦК
|254 741
|162 060
|92 681
|57,2%
|- РЕПО с ЦК с КСУ
|211 319
|194 938
|16 381
|8,4%
|- РЕПО с СУО в НРД
|3 154
|3 080
|74
|2,4%
|Депозиты и кредиты
|14 801
|39 648
|- 24 848
|-62,7%
|СРОЧНЫЙ РЫНОК
|63 336
|46 018
|17 318
|37,6%
|Фьючерсы
|62 277
|44 665
|17 611
|39,4%
|Опционы
|1 059
|1 352
|- 293
|-21,7%
|ПРОЧИЕ РЫНКИ
|60 309
|43 917
|16 392
|37,3%
|ВСЕГО
|701 134
|532 187
|168 947
|31,7%