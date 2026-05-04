Поиск

Объем торгов Мосбиржи в апреле вырос на 36% год к году

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025 года увеличился на 36%, до 197,8 трлн рублей со 145,8 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

По сравнению с мартом 2026 года объем торгов сократился на 5%, с 208,3 трлн рублей.

Объем торгов в январе-апреле 2026 года составил 701,1 трлн рублей, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года (532,2 трлн рублей).

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с мартом 2026 г. и апрелем 2025 г.:

Апрель 2026Март 2026Апрель2025М/МГ/Г
Кол-во раб. дней, всего30272811,1%7,1%
Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня2222220,0%0,0%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК7 1269 1287 761-21,9%-8,2%
Рынок акций, ДР и паев2 6353 4834 188-24,3%-37,1%
Вторичные торги2 6303 4834 187-24,5%-37,2%
- акции российских эмитентов1 9262 7203 599-29,2%-46,5%
- паи, ETF и проч. долевые инструменты704763588-7,7%19,7%
Размещения/выкуп4,230,060,766691,9%458,7%
Рынок облигаций4 4915 6453 573-20,4%25,7%
Вторичные торги2 4143 2221 691-25,1%42,7%
- ОФЗ/ОБР1 1421 286888-11,2%28,6%
- прочие облигации1 2721 936803-34,3%58,4%
Размещения2 0772 4241 882-14,3%10,4%
- ОФЗ/ОБР75247226959,1%179,8%
- прочие облигации - кроме однодневных1 0961 7221 215-36,4%-9,8%
- прочие облигации - однодневные2292293980,3%-42,4%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК160 422158 674112 9201,1%42,1%
Операции РЕПО153 270154 968106 325-1,1%44,2%
- РЕПО без ЦК18 42720 3954 553-9,7%304,7%
- РЕПО с ЦК71 32670 15746 4501,7%53,6%
- РЕПО с ЦК с КСУ62 65863 35454 195-1,1%15,6%
- РЕПО с СУО в НРД8591 0611 128-19,0%-23,8%
Депозиты и кредиты7 1523 7066 59593,0%8,5%
СРОЧНЫЙ РЫНОК14 89821 68912 311-31,3%21,0%
Фьючерсы14 61321 30711 985-31,4%21,9%
Опционы284382326-25,7%-12,8%
ПРОЧИЕ РЫНКИ15 33618 84212 778-18,6%20,0%
ВСЕГО197 781208 333145 770-5,1%35,7%

Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-апреле 2026 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-апрелем 2025 г.:

4 мес. 2026 г.4 мес. 2025 г.Г-ГГ/Г
Кол-во раб. дней, всего107951212,6%
Кол-во раб. дней, кроме допсессий вых. дня8283- 1-1,2%
ФОНДОВЫЙ РЫНОК26 54728 847- 2 301-8,0%
Рынок акций, ДР и паев10 64716 493- 5 846-35,4%
Вторичные торги10 64316 491- 5 849-35,5%
- акции российских эмитентов8 13914 008- 5 868-41,9%
- паи, ETF и проч. долевые инструменты2 5032 484200,8%
Размещения/Выкуп4,61,43,1220,5%
Рынок облигаций15 89912 3543 54528,7%
Вторичные торги8 7985 7943 00551,9%
- ОФЗ/ОБР4 2072 8431 36448,0%
- прочие облигации4 5912 9511 64055,6%
Размещения7 1016 5605408,2%
- ОФЗ/ОБР1 9891 32266750,5%
- прочие облигации - кроме однодневных4 2213 81141010,8%
- прочие облигации - однодневные8911 428- 537-37,6%
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК550 943413 405137 53833,3%
Операции РЕПО536 142373 756162 38643,4%
- РЕПО без ЦК66 92813 67853 250389,3%
- РЕПО с ЦК254 741162 06092 68157,2%
- РЕПО с ЦК с КСУ211 319194 93816 3818,4%
- РЕПО с СУО в НРД3 1543 080742,4%
Депозиты и кредиты14 80139 648- 24 848-62,7%
СРОЧНЫЙ РЫНОК63 33646 01817 31837,6%
Фьючерсы62 27744 66517 61139,4%
Опционы1 0591 352- 293-21,7%
ПРОЧИЕ РЫНКИ60 30943 91716 39237,3%
ВСЕГО701 134532 187168 94731,7%
Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потребление газа в РФ в начале мая обновляет рекорды

Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

 Потребление газа в РФ в апреле обновило максимум для этого месяца

АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

 АТОР отметила увеличение пассажиропотока в ОАЭ быстрее прогнозов

ФАС одобрила на равных условиях ходатайства "Росатома" и Шишкарева в рамках процедуры "русской рулетки" в ГК "Дело"

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

 Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск

Brent подорожала до $112,08 за баррель

Петербургская биржа приостанавливала торги почти на два часа

 Петербургская биржа приостанавливала торги почти на два часа

Генпрокуратура считает, что Мошкович выводил прибыль "Русагро" за границу через офшоры

Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Мошковича

Петербургская биржа сообщила о приостановке торгов в товарных секциях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2034 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9230 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов