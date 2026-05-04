Рынок акций РФ начал неделю с обновления минимума индекса МосБиржи с ноября

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале межпраздничной недели снизился в условиях геополитической напряженности и отсечки годовых дивидендов в акциях "ЛУКОЙЛа" (-4,8%, до 5210 рублей; выплаты - 278 рублей), при этом индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2025 года. Откат цен blue chips сдерживали выросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $114 за баррель) и ослабление официального курса рубля к доллару.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2620,82 пункта (-1,4%, минимум сессии - 2605,24 пункта), индекс РТС - 1094,42 пункта (-2,2%), цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 мая, – 75,4388 руб. (+63,74 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-3,1%), "Норникеля" (-2,8%), МКБ (-2,7%), "ВК" (-2,2%), "ММК" (-1,8%), ВТБ (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "Русала" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Полюса" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Яндекса" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Хэдхантера" (-0,2%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Интер РАО" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы").

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал близость сделки по Украине растяжимым понятием. "Близка (сделка - ИФ) - это понятие такое растяжимое. Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о близости сделки по Украине.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп верит в то, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка.

Также Песков заявил, что Россия возвращается к периоду жёсткой конфронтации с Европой. "Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. (Они - ИФ) готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера. Они пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей. И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь", - заявил Песков в интервью ИС "Вести".

Президент США Дональд Трамп в последний день отведенного на это дедлайна сообщил в письме Конгрессу о завершении боевых действий против Ирана, сообщило в пятницу Associated Press. При этом, по словам Трампа, несмотря на успех американской военной операции, Иран все еще представляет серьезную угрозу для США. Конгресс до сих пор не одобрил применение военной силы в отношении Ирана, и Белый дом публично не давал понять, что планирует получать такое разрешение.

Агентство Tasnim сообщило, что Иран представил США предложение по мирному урегулированию, состоящее из 14 пунктов. Оно было представлено через пакистанского посредника и призывает к "прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан". По данным агентства, Тегеран считает, что "вопросы должны быть решены в течение 30 дней", а переговоры должны быть сосредоточены на "прекращении войны", а не на продлении режима прекращения огня.

Американская сторона передала Тегерану ответ на предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он отметил, что иранский план сфокусирован только на завершении конфликта и не затрагивает вопросы ядерной программы. Багаи также вновь подчеркнул, что Иран не приемлет переговоры через ультиматумы с навязанными дедлайнами.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет применять "новые правила", разработанные в отношении вод у побережья Ирана в Аравийском море и Ормузском проливе, передало в пятницу агентство Tasnim. Командование подчеркнуло, что намерено сделать воды Ормузского пролива безопасными для судоходства. В заявлении указывается, что военно-морские силы КСИР будут осуществлять контроль над почти 2 тыс. км береговой линии Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, российский рынок акций после небольшого отскока возобновляет падение - опять без явных новостных триггеров, опять на растущей нефти. Вероятно, сказывается фактор сниженной активности на фоне майских праздников, а также негатив со стороны монетарного фактора. Индекс МосБиржи протестировал на прочность район поддержки 2600-2620 пунктов. Технические индикаторы при этом сигнализируют о сильной перепроданности рынка, что может в итоге вылиться в сильный отскок. Прогноз по индексу МосБиржи на вторник - отскок к 2690-2700 пунктам, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым отмечает, что ключевым фактором остается геополитика. Трамп объявил о запуске инициативы, направленной на помощь торговым судам, оказавшимся заблокированными из-за закрытия Ормузского пролива. Однако конкретные механизмы её реализации пока не раскрыты, что сохраняет неопределенность. При этом наблюдаются признаки деэскалации: Иран сообщил о получении ответа США на последнее мирное предложение.

На российском рынке акций основное давление на индексы оказала дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа". Индекс МосБиржи в апреле снизился на 5% из-за осторожной риторики ЦБ, рисков новых налогов, падения валют и геополитических неопределенностей. Рынок технически перепродан, что создает потенциал для отскока вверх - при реализации такого сценария сопротивлением может стать район 2710 пунктов. Однако май статистически слабый месяц, на этом фоне возможно дальнейшее снижение или консолидация рынка, считает Гудым.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи в начале недели продолжил снижение, несмотря на дорогую нефть. Часть инвесторов, вероятно, остаются разочарованными шагом снижения ставки и осторожной риторикой Центробанка 24 апреля. При этом следующее заседание регулятора состоится только в июне.

Возвращение Минфина на валютный рынок должно сдержать укрепление рубля, однако на фоне праздников валютный рынок, вероятно, будет оставаться относительно стабильным. Такая конъюнктура способствует снижению аппетита к риску. Участники рынка находятся в ожидании ослабления рубля и большей ясности по денежно-кредитной и бюджетной политике. Технически на снижение индекса в понедельник повлияла также дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа", полагает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, цена Brent поднялась к $114 за баррель на фоне обострения глобальной неопределенности, прогноз динамики цен на текущей неделе - $108-115 за баррель. Российская нефть Urals продолжает торговаться с премией или с самым минимальным дисконтом к Brent. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что за первые два месяца весны бюджет России заработал около 200 млрд руб. дополнительных доходов. Однако фондовый рынок, видимо, отреагировал не на сам прогноз, а на дополнительный комментарий министра, уточнившего, что эти сверхдоходы позволят пока только взаимно компенсировать ожидаемые потери бюджета.

Акции "Русагро" (+5,5%) довольно неожиданно выросли после сообщений о том, что на все имущество основателя Вадима Мошковича, включая контрольный пакет акций "Русагро", наложен арест по решению суда в рамках антикоррупционного иска. Стоимость имущества компании была оценена прокуратурой более чем в 550 млрд руб., что более чем в пять раз превышает размер рыночной капитализации. После публикации этой оценки на бирже появились игроки, которые поверили в "справедливую капитализацию" и теперь будут ставить на повышение котировок этих акций. В течение ближайшего месяца в акциях "Русагро" может быть большая волатильность, считает аналитик.

Важным событием дня стала новость об одобрении на годовом общем собрании акционеров МКПАО "Хэдхантер" дивидендов за 2 полугодие 2025 года - 233 руб. на акцию. Совокупный размер дивидендов за 2025 год у "Хэдхантера" составит 466 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 16% за год, что является очень высоким показателем для эмитентов.

"По нашим ожиданиям, во вторник индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2600-2700 пунктов", - заключила Мильчакова.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, рынок вышел вниз из привычного бокового диапазона 2700-2800 пунктов и в понедельник опускался вплотную к 2600 пунктам. Он остается под давлением из-за крепкого рубля, геополитической ситуации и не оправдывающихся ожиданий быстрого снижения ставки ЦБ РФ. Игорки ждут 6 мая заявлений Минфина - после его возвращения на рынок российский рубль может ослабнуть, доллар может подняться к 80 руб./$1, что станет позитивным фактором для акций.

Зарубежные рынки акций

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский индекс ASX просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), проседают Европа (индексы DAX и CAC 40 снизились на 1,2-2,1%) и США (индексы к 19:00 мск просели на 0,4-0,9%).

Биржи Великобритании, Японии и Китая в понедельник закрыты (Первый майский банковский выходной в Британии, День зелени в Японии, выходной по случаю Дня труда в КНР).

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены ускорили рост на сигналах эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $114,01 за баррель (+5,4% и -2% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $105,55 за баррель (+3,5% и -3% в пятницу).

Иранские военные запустили две ракеты по патрульному кораблю США, проигнорировавшему предупреждения со стороны Ирана, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники. По их данным, инцидент произошел вблизи иранского побережья в Оманском заливе. Ракеты поразили корабль, после чего он прекратил движение в сторону Ормузского пролива и ушел в другом направлении. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло эти утверждения.

Кроме того, ОАЭ заявили, что перехватили три ракеты из Ирана. "Из Ирана были запущены четыре ракеты, три из которых были перехвачены, а одна упала в море", - сообщают в понедельник региональные СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

На минувших выходных семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тыс. б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Ранее ОАЭ, добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в понедельник снизились акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-7% и -4% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-6,7% и -4,8% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-5,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-5,1%), "М.Видео" (-4,1%), МКПАО "Лента" (-4,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,3%).

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+24,2%), "Саратовэнерго" (+8,2% и +5,4% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+6,5%), "Русагро" (+5,5%).

Акционеры инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") (+2,8%, до 1020,4 рубля) одобрили финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на собрании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,02 млрд рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,06 млрд рублей (из них 6,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,29 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,55 млрд рублей на акции ВТБ).