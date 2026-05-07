Shell в I квартале увеличила чистую прибыль на 19%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell в первом квартале нарастила чистую прибыль на 19,1%, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте составила $5,69 млрд по сравнению с $4,78 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $6,92 млрд с $5,58 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные Vara Research, в среднем оценивали показатель в $6,36 млрд.

Скорректированная EBITDA увеличилась до $17,74 млрд с $15,25 млрд в первом квартале 2025 года.

Выручка составила $69,69 млрд против $69,23 млрд годом ранее.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале снизился до 2,752 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 2,838 млн бнэ за тот же период 2025 года и 2,859 млн бнэ в четвертом квартале.

Shell за отчетный квартал вернула акционерам $5,3 млрд, в том числе $3,2 млрд за счет выкупа своих акций и $2,1 млрд путем дивидендных выплат.

Компания сообщила, что в ближайшие три месяца проведет обратный выкуп акций на $3 млрд.

Кроме того, она повысила квартальные дивиденды на 5% - до 39,06 цента на акцию.