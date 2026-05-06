Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду Росстат.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (с 26 августа по 1 сентября цены тогда уменьшились на 0,08%).

С начала месяца снижение цен к 4 мая составило 0,01%, с начала года к 4 мая цены выросли на 3,19% (инфляция, считаемая с начала года, впервые в 2026 году ушла ниже траектории 2025 года - с начала 2025 года по 4 мая 2025 года цены выросли на 3,22%).

Исходя из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,60% с 5,72% на 27 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

Дефляция с 28 апреля по 4 мая во многом объясняется существенным снижением цен на плодоовощную продукцию - на 2,7% (после сокращения на 1,6% с 21 по 27 апреля), в том числе огурцы подешевели на 11,6%, помидоры - на 7,5%, бананы - на 0,5% и яблоки - на 0,1%. Одновременно выросли цены на капусту - на 2,8%, лук - на 1,3%, свеклу - на 1,0%.

С 28 апреля по 4 мая существенно поднялись цены на мясо кур - на 0,5%, крупу гречневую - на 0,4%, сахарный песок - на 0,3%.

Снизились цены на яйца куриные - на 1,0%, колбасы вареные и рис - на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров меньше стали цены на телевизоры - на 0,9%, электропылесосы - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли за неделю на 0,1%.

Среди услуг выше стали цены на поездки на Черноморское побережье России - на 8,5% и в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,6%, путевки в дома отдыха, пансионаты подорожали на 2,8%, в санатории - на 2,0%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 4 мая на уровне 5,60%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 28 апреля по 4 мая 2026 года цены снизились на 0,02% (после роста на 0,05% неделей ранее). На продовольственные товары снижение цен ускорилось до 0,30% (с 0,12% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию - до 2,66% (с 1,65%), на остальные продукты питания цены снизились на 0,07% (после роста на 0,02%). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,01% (после роста на 0,07%), в секторе наблюдаемых услуг выросли на 0,50% (после роста на 0,30%)", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 апреля ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, с 15% до 14,5% годовых, сохранив при этом "голубиный" сигнал.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил ЦБ.

ЦБ в апреле сохранил и прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2026 году составляет 5,5% (вырос с 5,2% по опросу в начале марта), в 2027 году - 4,5%.