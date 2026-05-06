Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение днем в среду на фоне укрепления надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:47 по московскому времени торгуются по $99,86 за баррель - на $10,01 (9,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $10,76 (10,52%), до $91,51 за баррель.

Во вторник контракты на Brent подешевели на 4%, на WTI - на 3,9%.

В центре внимания рынков остается ситуация на Ближнем Востоке.

Переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"В Белом доме считают, что приближаются к согласованию с Ираном текста одностраничного меморандума о взаимопонимании по поводу прекращения войны и по определению рамок для более детальных переговоров по ядерной проблеме", - написал портал.

Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа.

Урегулирование конфликта между США и Ираном приведет к восстановлению поставок нефти из Персидского залива. Ормузский пролив остается заблокированным, остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.