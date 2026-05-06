ФНБ в апреле сократился на 200,6 млрд руб., до 13,213 трлн руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле продолжил снижаться, сократился на 200,602 млрд рублей после уменьшения на 134,96 млрд рублей в марте и на 90,5 млрд рублей в феврале, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. В январе 2026 года и декабре 2025 года он рос на 224,1 млрд рублей и 156 млрд рублей соответственно.

Объем ФНБ на 1 мая составил 13 трлн 213,193 млрд рублей (эквивалент $176,457 млрд), или 5,6% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 13 трлн 413,795 млрд рублей (эквивалент $165 млрд), или 5,7% ВВП.

Ликвидные активы фонда на начало мая составили 3 трлн 625,531 млрд рублей, или $48,418 млрд (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), сократившись с 3 трлн 889,151 млрд рублей, или $47,84 млрд (1,7% ВВП), месяцем ранее. На 1 марта они были на уровне 4 трлн 4,967 млрд рублей, или $51,828 млрд (1,7% ВВП), на 1 февраля - 4 трлн 226,462 млрд рублей, или $55,808 млрд (1,8% ВВП), на начало года - 4 трлн 84,98 млрд рублей, или $52,220 млрд (1,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).

Объем золота в обезличенной форме на счетах по учету средств ФНБ сократился до 145,180 тонны со 145,348 тонны на начало апреля (147,197 тонны было на начало марта, 155,094 тонны на начало февраля и 160,24 тонны на 1 января).

Объем юаней остался на прежнем уровне - 185,211 млрд юаней (188,087 млрд юаней было на 1 марта, 201,066 млрд юаней - на 1 февраля, 209,152 млрд юаней - на начало января).

Также на счетах по учету средств ФНБ размещены 1,321 млрд рублей.

Для софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле средства ФНБ в сумме 100 тыс. рублей зачислены на единый счет федерального бюджета.

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, с 1 января по 30 апреля была отрицательной - минус 25,543 млрд рублей. Сложилась она следующим образом: переоценка в валюте - минус 40,185 млрд рублей, в золоте - 33,012 млрд рублей, по евробондам Украины - минус 10,038 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - минус 8,332 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, с 15 декабря 2025 года по 30 апреля 2026 года составила $37,2 млн, что эквивалентно 2,786 млрд рублей.

Всего на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ на 1 мая размещено 1,322 трлн рублей, в облигациях госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 520,738 млрд рублей, ООО "НЛК-Финанс" - 255,158 млрд рублей, ООО "Авиакапитал-сервис" - 177,503 млрд рублей, ППК "Фонд развития территорий" - 149,851 млрд рублей, ГТЛК - 182,541 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" - 411,912 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,050 млрд рублей, других российских эмитентов - 63,7 млрд рублей, $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

В евробонды Украины инвестировано $3 млрд.

Помимо этого, средства ФНБ вложены в "префы" "РЖД" (722,14 млрд рублей), "Атомэнергопрома" (57,5 млрд рублей), Газпромбанка (194,954 млрд рублей) и Россельхозбанка (25 млрд рублей), в обыкновенные акции ПАО "ДОМ.РФ" (218,3 млрд рублей), ПАО "Аэрофлот" (111,820 млрд рублей), ГТЛК (58,334 млрд рублей), Сбербанка (3,613 трлн рублей), ВТБ (343,729 млрд рублей), на субординированных депозитах находятся в ГПБ (204,149 млрд рублей), Сбербанке (94,268 млрд рублей), ВТБ (293,247 млрд рублей) и Совкомбанке (29,586 млрд рублей).

В федеральный бюджет в апреле поступили доходы от размещения средств фонда: на депозитах ВЭБ.РФ - 3,543 млрд рублей; на субординированных депозитах ГПБ - 2,296 млрд рублей; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 1,085 млрд рублей; в облигации ООО "ВК" - 897,6 млн рублей; в облигации "НЛК-Финанс" - 169,4 млн рублей; в ценные бумаги иного российского эмитента - 348,1 млн рублей; на субординированных депозитах: в Совкомбанке - 142,2 млн рублей, в Сбербанке - 11,4 млн рублей, в ВТБ - 11,3 млн рублей. В целом это эквивалентно $109,1 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала года составил 37,661 млрд рублей, что эквивалентно $474 млн.

В апреле компания "НЛК-Финанс" частично погасила облигации, приобретенные за счет средств ФНБ, на 804,7 млн рублей, "ГТЛК" - на 497,1 млн рублей, ППК "Фонд развития территорий" - на 149,3 млн рублей, ГК "Автодор" - на 37,8 млн рублей.

Также в апреле 3,029 млрд рублей средств фонда были размещены на депозите в ВЭБ.РФ для финансирования обновления подвижного состава Петербургского метрополитена до августа 2047 года по ставке 5% годовых, еще 3,159 млрд рублей были размещены в облигации "ГТЛК" для финансирования льготного лизинга водных судов.

ВЭБ.РФ в апреле досрочно возвратил с депозитов 1,156 млрд рублей, размещенных для финансирования КЖЦ-1, КЖЦ-2, обновления подвижного состава Петербургского метрополитена, проектов электротранспорта в Липецке, Курске и Краснодаре.

Помимо этого в апреле ВТБ конвертировал привилегированные акции в количестве 21 403 797 025 000 штук с номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, приобретенные за счет средств ФНБ в 2014 году, в дополнительные обыкновенные акции в количестве 2 589 064 597 штук с номинальной стоимостью 50 рублей каждая.