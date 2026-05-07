Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4% в начале основных торгов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг снижается вслед за дешевеющей нефтью (июльский фьючерс на нефть Brent просел ниже $101 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, однако фактором поддержки выступают свежие данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ. Индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2621,03 пункта (-0,4%), индекс РТС – 1098,15 пункта (-0,4%). Лидируют в откате акции "Татнефти" (-1,6%), "Русала" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,3%), "НЛМК" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "ММК" (-1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составляет 75,2246 руб. (-12,02 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), АФК "Система" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Хэдхантера" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+1,6%), "ФосАгро" (+0,2%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, потребительские цены в РФ с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (тогда с 26 августа по 1 сентября цены уменьшились на 0,08%).

Из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

США пытаются принудить Иран к капитуляции, используя различные методы, включая морскую блокаду, экономическое давление и медийную кампанию, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в аудиообращении к нации в среду, сообщило агентство "Фарс". По словам Галибафа, в Тегеране по-прежнему считают высоким риск военного нападения на страну. "Но часть плана врага, которая затрагивает общество, направлена на ослабление Ирана изнутри", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме в среду, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном, и в ближайшее время будет возможно достичь соглашения. По словам Трампа, "мы посмотрим, придем ли мы к этому". "Если мы к этому придем, у них не может быть ядерного оружия", - подчеркнул Трамп.

"Если мы этого не сделаем, нам придется пойти на гораздо более серьезный шаг", - добавил президент США.

В интервью PBS Трамп допустил в среду, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном до его визита в Китай, который запланирован на 14-15 мая.

Как сообщило агентство Bloomberg, представленный Вашингтоном меморандум о взаимопонимании с Тегераном касается поэтапного открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана, а переговоры по иранской ядерной программе предполагается вести позже.

"Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Подробные переговоры по иранской ядерной программе состоятся позже", - сообщает агентство со ссылкой на источник, который одновременно подчеркнул, что "пока ничего не согласовано".

При этом агентство также отмечает, что иранские государственные СМИ "дали понять, что некоторые положения предложения США остаются нереалистичными для иранского руководства". По данным источника, ожидается, что Иран передаст свой ответ на предложение США через пакистанских посредников в течение двух дней.

Портал Axios со ссылкой на американских чиновников также сообщил в среду, что в Вашингтоне ожидают ответ Тегерана в ближайшие 24-48 часов. "Мы не так уж далеки от цели, но соглашения пока нет", - приводит Axios пояснение одного из этих чиновников.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", на рынке акций пока царит уныние, техническая картина не меняется. "Российский рынок акций перепродан, но для возобновления роста не хватает катализаторов. Переговоры о мирном урегулировании украинского кризиса на паузе без конкретных сроков их возобновления. Локальная валюта остается дорогой, что мешает расти экспортерам. Ко всему прочему, цены на нефть ушли вниз на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке", - констатируют эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в среду наблюдались уверенные покупки, обеспеченные надеждами на разрешение конфликта на Ближнем Востоке и снижение цен на энергоносители. Уверенности в фактическом сближении позиций США и Ирана для достижения полноценного соглашения, однако, пока нет, что подчеркивает наличие рисков разворота настроений. Российскому рынку акций в краткосрочной перспективе в условиях недостатка "бычьих" фундаментальных драйверов остается надеяться, главным образом, на технические отскоки и корпоративные факторы, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций продолжает приседать под давлением дешевеющей нефти на сообщениях о прогрессе в урегулировании ближневосточного конфликта. Кроме того, давление на рынок оказывает укрепление рубля после того, как озвученные Минфином планы по объемам покупок валюты в рамках бюджетного правила на май оказались заметно меньше ожиданий, а также сохраняющаяся повышенная геополитическая напряженность. При отсутствии значимых драйверов для роста отечественные инвесторы предпочитают сохранять осторожность, ограничивая рисковые позиции, считает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи после существенного снижения нашел поддержку на уровне 2600 пунктов и консолидируется над ним. Индекс остается в зоне перепроданности, в связи с чем можно рассчитывать на продолжение отскока с целью выхода на рубеж 2700 пунктов, полагает Додонов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич также считает, что индекс МосБиржи может попытаться перейти к восстановлению.

В среду рынок акций оказался под давлением упавшей нефти на фоне ожиданий завершения ближневосточного конфликта, а также укрепления рубля, отреагировавшего ростом на параметры майских операций Минфина по бюджетному правилу. В четверг ожидается продолжение движения индекса МосБиржи в диапазоне 2600-2700 пунктов, при этом рынок может попытаться отыграть часть потерь.

"В отсутствие новых поводов для продаж и на фоне низкой активности участников рынка часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в "весовых" бумагах нефтегазового сектора. Также восстановление рынка могут поддержать акции финансового сектора - в преддверии дивидендного сезона остаются интересными бумаги Сбербанка и ВТБ. Плюс к этому преобладание покупок может сохраниться в бумагах "Транснефти" - компания выглядит сильно с фундаментальной и дивидендной точек зрения, а также в акциях компаний цветмета", - считает Зварич.

Мировые фондовые рынки

В США накануне индексы акций выросли на 1,2-2%, при этом обновили максимумы S&P 500 (+1,5%) и Nasdaq (+2%) благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам.

Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Данные аналитической компании ADP, опубликованные 6 мая, показали максимальный с января 2025 года рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 109 тыс., тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 99 тыс. Опубликованная статистика указывает на стабильность рынка, что позволяет Федрезерву не спешить со снижением базовой ставки в условиях устойчивой инфляции.

В Азии утром в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных выходных подскочил на 5,6%, австралийский индекс ASX вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение на сообщениях о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном и ожиданиях возобновления прохода судов через Ормузский пролив. Цена июльских фьючерсов на Brent в среду падала ниже $100 за баррель (в район $97), однако завершила сессию выше этой отметки.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 мск в четверг составила $100,93 за баррель (-0,3% и -7,8% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $94,66 за баррель (-0,4% и -7% накануне).

Возможная сделка между Ираном и Соединенными Штатами, которая позволит разблокировать Ормузский пролив, не приблизит рынок к моментальному росту предложения нефти: на восстановление мирового рынка потребуется около двух месяцев, полагают аналитики Rystad Energy.