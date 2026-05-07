Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли в апреле на 6%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - По сети ОАО "РЖД" в апреле 2026 года во всех видах сообщения было перевезено 652,4 тыс. TEU груженых и порожних контейнеров, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 г., сообщила компания.

В январе-апреле 2026 г. отправлено 2,558 млн TEU груженых и порожних контейнеров, что на уровне показателя за аналогичный период 2025 г. В том числе во внутреннем сообщении транспортировано 967,8 тыс. TEU (-4,1%), в импортном - 638 тыс. TEU (+12,8%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 1,842 млн TEU (+1,7%), в том числе в импортном сообщении - 570 тыс. TEU (+12,9%), на экспорт - 552,6 тыс. TEU (-3,6%). Всего в контейнерах было перевезено 26,7 млн тонн грузов (-1%), в том числе: химикатов и соды - 289,1 тыс. TEU (+6,6% к уровню января-апреля 2025 г.); промышленных товаров - 166,8 тыс. (+28,4%); метизов - 157,7 тыс. (+13,3%); лесных грузов - 153,3 тыс. (-24,2%); химических и минеральных удобрений - 137,2 тыс. (-15,3%); автомобилей и комплектующих - 125,1 тыс. (+14,7%); машин, станков, двигателей - 124 тыс. (+8,7%); бумаги - 122,8 тыс. (-3,8%); черных металлов - 73,8 тыс. (+6,8%); остальных и сборных грузов - 66 тыс. (на уровне января-апреля 2025 г.); зерна - 63,8 тыс. (+18%); цветных металлов - 58,8 тыс. (+7,7%); строительных грузов - 48,3 тыс. (-18,6%); нефти и нефтепродуктов - 34,1 тыс. (+16,9%); продуктов перемола - 15,2 тыс. (-8,3%); цветной руды и серного сырья - 12,6 тыс. (+35,8%); рыбы - 9,8 тыс. (-17,2%); мяса и животного масла - 8,4 тыс. (+1,1%); картофеля, овощей, фруктов - 4,1 тыс. (+10,5%); остальных продовольственных товаров - 106,5 тыс. TEU (-1,2%).