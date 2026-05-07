Авиакомпании США в марте потратили на авиатопливо в полтора раза больше, чем в феврале

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Расходы американских авиакомпаний на авиатопливо в марте увеличились на 56,4% по сравнению с февралем на фоне скачка цен на энергоносители после начала войны в Иране, пишет CNBC со ссылкой на данные министерства транспорта США.

Совокупные затраты на авиатопливо в марте составили $5,06 млрд против $3,23 млрд месяцем ранее. По сравнению с мартом 2025 года расходы выросли на 30%.

Авиакомпании столкнулись со значительными трудностями из-за скачка цен на авиатопливо. Многим перевозчикам пришлось отменять неприбыльные рейсы, ведущие компании ухудшили годовые прогнозы. На минувших выходных лоукостер Spirit Airlines объявил о прекращении деятельности и отмене всех рейсов после провала переговоров о выделении ему господдержки.

