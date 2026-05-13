Brent подешевела до $106,32 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по московскому времени торгуются по $106,32 за баррель, на $1,45 (1,35%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,56 (3,42%), до $107,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,45 (1,42%), до $100,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $4,11 (4,19%), до $102,18 за баррель.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии.

Во вторник глава Белого дома сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай с 13 по 15 мая. При этом Трамп отметил, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании и выразил уверенность в том, что в противостоянии с Ираном его страна одержит верх - "мирным путем или по-другому".

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

"С учетом продолжительности и масштабов сокращения поставок, которое уже превысило 1 млрд баррелей, цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше $80 за баррель до конца года", - говорится в аналитической записке Eurasia Group.

Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.