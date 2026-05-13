Поиск

Brent подешевела до $106,32 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех сессий подряд, трейдеры продолжают следить за обстановкой на Ближнем Востоке, ожидая новых решений со стороны участников американо-иранского конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по московскому времени торгуются по $106,32 за баррель, на $1,45 (1,35%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,56 (3,42%), до $107,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,45 (1,42%), до $100,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $4,11 (4,19%), до $102,18 за баррель.

Росту цен на нефть ранее на этой неделе способствовало угасание надежд на скорое урегулирование ближневосточного кризиса. Очередная попытка согласования условий мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном закончилась безрезультатно.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в понедельник, что его не устроили переданные Ираном предложения по завершению конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня в регионе находится в крайне шатком состоянии.

Во вторник глава Белого дома сообщил, что намерен подробно обсудить иранский кризис с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе государственного визита в Китай с 13 по 15 мая. При этом Трамп отметил, что Вашингтону не понадобится помощь Пекина в урегулировании и выразил уверенность в том, что в противостоянии с Ираном его страна одержит верх - "мирным путем или по-другому".

Блокировка Ормузского пролива из-за конфликта привела к резкому уменьшению поставок нефти на мировой рынок.

"С учетом продолжительности и масштабов сокращения поставок, которое уже превысило 1 млрд баррелей, цены на нефть, вероятно, будут оставаться выше $80 за баррель до конца года", - говорится в аналитической записке Eurasia Group.

Между тем, запасы нефти в США на прошлой неделе вновь сократились. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 мая, уменьшились на 2,19 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,65 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.

Brent WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $106,32 за баррель

Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

 Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

 Трамп не исключил возможности продления разрешения на покупку нефти из РФ

Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

 Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

 Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9360 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2170 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов