Крупнейшие экспортеры в апреле нарастили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в апреле увеличили продажу валюты до $7,3 млрд с $2,4 млрд в марте, вернув объем продаж на уровень мая 2025 года, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Нефинансовые компании (нетто-продавцы) в целом в апреле увеличили продажу валюты вдвое до $29,8 млрд. Компании, являющиеся нетто-покупателями валюты, в апреле увеличили ее покупку до 1,2 трлн рублей с 0,9 трлн рублей.

Физлица в апреле нарастили покупку валюты в 1,7 раза до 108 млрд рублей по сравнению с 65,2 млрд рублей в марте. ЦБ отмечает, что покупка населением валюты в апреле 2026 года превысила значения за апрель 2024 и 2025 годов (95,2 млрд рублей и 68,5 млрд рублей соответственно), а также среднемесячный уровень 2025 года (93 млрд рублей).

В целом с начала 2026 года покупка валюты физлицами составила 140 млрд рублей, за сопоставимый период 2024 и 2025 годов они купили валюты на сумму 559 млрд рублей и 275 млрд рублей соответственно.

Что касается категорий участников, то крупнейшими нетто-продавцами валюты были клиенты российских кредитных организаций (продали ее на 702 млрд рублей), покупателями - банки (приобрели ее на 532 млрд рублей).

"В апреле фактическая цена на нефть марки Urals сложилась на уровне $94,9 за баррель, что на 23% выше цены марта. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты на рынок в мае", - подчеркивает Банк России.

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Brent подорожала до $104,91 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

