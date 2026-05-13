Индексы США снизились по итогам торгов во вторник

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле увеличились на 3,8% в годовом выражении, сообщило во вторник министерство труда. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,3% в марте. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали чуть менее существенного подъема цен - на 3,7%. Апрельская инфляция стала рекордной с мая 2023 года.

Эти данные снижают надежды на возобновление цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), которой предстоит смена руководителя.

Сенат Конгресса США накануне утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих американского центробанка. Выдвиженец президента страны Дональда Трампа войдет в состав совета на 14 лет, при этом его еще не утвердили на четыре года в качестве председателя регулятора. Голосование Сената по этому вопросу ожидается в среду.

Акции Under Armour рухнули на 17% по итогам торгов во вторник. Этот производитель спортивной одежды сократил чистый убыток на 36% в минувшем финквартале, но скорректированный показатель был ниже прогнозов рынка, а годовой прогноз оказался более чем вдвое хуже ожиданий.

Капитализация Hims & Hers, работающей в сфере телемедицины, упала на 14,1%. Компания неожиданно получила убыток в январе-марте, а ее выручка не оправдала прогнозы аналитиков.

Бумаги eBay прибавили в цене 2,1% после того, как крупнейший в мире онлайн-аукцион отклонил предложение о покупке за $56 млрд со стороны ритейлера GameStop, рыночная стоимость которого сократилась на 3,5%.

Котировки акций Amazon.com Inc. снизились на 1,2%, Alphabet Inc. - на 0,3% после сообщений Bloomberg со ссылкой на источники о выпуске их первых облигаций в швейцарских франках и японских иенах соответственно. The Wall Street Journal также со ссылкой на источники сообщила, что принадлежащий Alphabet поисковый гигант Google обсуждает запуск орбитальных дата-центров со SpaceX.

Другие крупные технологические компании в основном подешевели. Капитализация Microsoft Corp. уменьшилась на 1,2%, Oracle Corp. и Micron - на 3,6%, Tesla - на 2,6%, Advanced Micro Devices - на 2,3%, CoreWeave - на 6,1%, Super Micro - на 2,2%, Broadcom - на 2,1%. Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Apple Inc. нарастили ее на 0,7%, Nvidia Corp. - на 0,6%.

Бумаги фармкомпании Bristol Myers подорожали на 1,4% после новостей о партнерстве с китайской Hengrui с потенциальными выплатами в $15 млрд в пользу последней.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% - до 49760,56 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,16% - до 7400,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,71% и закрылся на отметке 26088,20 пункта.