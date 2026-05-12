Минэкономразвития видит позитив в динамике ВВП в марте и ждет его закрепления в апреле-мае

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Динамика экономики РФ, несмотря на падение ВВП по итогам первого квартала 2026 года, в марте показала признаки восстановления, и Минэкономразвития рассчитывает, что тренд будет закреплен результатами апреля-мая.

"Конечно, мы понимаем и текущую ситуацию. У нас ВВП в первые два месяца, как вы обращали внимание, действительно было снижение. В марте рост восстановился. Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом, но мы видим, что ситуация стабилизируется", - сказал глава министерства Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я правильно вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики? Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции?" - уточнил в конце встречи президент.

"Да, все абсолютно так. По темпам роста первый квартал хоть и минус 0,3% (в годовом выражении - ИФ), но по данным марта у нас темп роста экономики составил 1,8% год к году, и мы рассчитываем, что эта тенденция в апреле-мае закрепится", - ответил Решетников.

Министр сообщил президенту, что, по новому прогнозу Минэкономразвития, в целом в 2026 году ожидается рост ВВП РФ на уровне 0,4% и постепенное ускорение до 2,4% в 2029 году.

"Мы сформировали сейчас сценарные условия развития экономики, которые как раз ближайшую трехлетку определят. Они правительством рассмотрены и поддержаны. В целом прогноз достаточно консервативен, в том числе и по ценам на нефть. Мы (...) закладываем $50 долларов за баррель (Urals - ИФ) на ближайшую трехлетку (на 2027-2029 годы - ИФ); $59 - на этот год (2026 - ИФ) оценка, что тоже понятно, на фоне текущей конъюнктуры оценки особенно консервативные, но тем не менее", - сказал министр.