Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ опубликовало у себя на сайте сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

Одновременно со сценарными условиями на ближайшую трехлетку уточняется и прогноз на 2026 год.

По словам представителя министерства, в правительстве рассмотрели новые сценарные условия прогноза и направили для учета в работе в федеральные и региональные органы власти.

Минэкономразвития РФ в базовом сценарии значительно понизило прогноз роста ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза, в 2027 году до 1,4% с 2,8%, в 2028 году до 1,9% с 2,5%. В 2029 году министерство заложило в прогноз рост российской экономики на 2,4%.

Таким образом, можно констатировать, что анонсированная в прошлом году "мягкая посадка" экономики (в 2025 году ВВП РФ вырос на 1,0%) продлевается как минимум на 2026-2027 годы, и, согласно прогнозу, за трехлетку (2025-2027 годы) российская экономика будут прибавлять в среднем порядка 1% в год. При этом даже в 2028-2029 годах, по прогнозу, темпы роста не дотянут до 3% - уровня, которым в среднем, как ожидается, будет расти мировая экономика.

"Что касается потенциальных темпов роста, это вопрос очень непростой. Мы глубоко убеждены, что денежно-кредитная политика влияет не только на колебания вокруг потенциала, но и на сам потенциал, в том числе из-за длины инвестиционного цикла, его сдвига и так далее. В ближайшие годы, по прогнозу, мы на 3% роста в год при всех существующих рамках вряд ли выйдем, но при этом сказать, что это невозможно, тоже не можем", - сказал представитель Минэкономразвития.

Он также отметил, что Минэкономразвития очень сдержанно оценивает положительное влияние кризиса в Ормузском проливе на российскую экономику. "На наш взгляд, его практически нет. Да, есть некое позитивное краткосрочное, возможно, среднесрочное влияние на цены. Хотя, опять же, сейчас мы видим, что оценки по росту цен и факты по росту цен несколько отличаются от тех жутких прогнозов, которые часть международных аналитиков давала в начале этого кризиса. А с точки зрения объемов (потому что для ВВП нужно понимать экспортную "физику") влияние не столь велико - все, что мы можем продавать, мы продаем, вопрос - по каким ценам. А вопрос цены - это вопрос дефлятора", - отметил он.

Минэкономразвития сохранило прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2026 году на уровне $59 за баррель, понизив прогноз на 2027-2029 годы до $50 (c более чем $60).

"Первое и главное - это то, что на всем прогнозном горизонте мы сохраняем положительный темп роста экономики. Мы не считаем, что даже в 2026 году ВВП уйдет в минус. В отдельном месяце, квартале - может быть, что в первом квартале и произошло, но это вполне ожидаемая история, о которой предупреждал и ЦБ. Но в целом по году мы ожидаем рост примерно 0,4%, что плюс-минус совпадает с оценками других аналитиков, имеющихся на рынке, которые дают прогнозы от 0,3% до 1,0%. Мы ближе к нижней границе, достаточно консервативно, действительно, это сейчас оцениваем", - сказал представитель Минэкономразвития о новом прогнозе на 2026 год.

"Макроэкономические параметры базового сценария рассчитываются в условиях более жестких денежно-кредитных параметров, чем учитывались при разработке прогноза социально-экономического развития осенью 2025 года. Текущие оценки Банка России по ключевой ставке в среднем на 2026 год составляют 14,0-14,5 % против 12,0-13,0 % в сентябре прошлого года", - говорится в тексте макропрогноза Минэкономразвития о причинах ухудшения прогноза по динамике экономики.

Торговый баланс в 2026 году оценивается министерством на уровне $133,6 млрд, что больше, чем годом ранее, на $16,5 млрд, в основном за счет роста нефтегазового экспорта.

Курс рубля, согласно ожиданиям Минэкономразвития, укрепится и составит в среднем за 2026 год 81,5 рублей за долл. США (83,4 рублей за долл. США в 2025 году).

Инфляция, по прогнозу, продолжит замедляться (с текущего уровня в 5,6% - ИФ) и к концу 2026 года составит 5,2 % декабрь к декабрю, что все-равно выше, чем Минэкономразвития ожидало в сентябре (4,0%).

С учетом зафиксированного в начале года замедления роста потребительской активности суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в 2026 году, по прогнозу Минэкономразвития, увеличится на 1,2% (в 2025 году - на 4%), в том числе оборот розничной торговли - на 0,8% (в 2025 году - на 4,1 %), объем платных услуг населению - на 1,7% (годом ранее - на 2,8%).

"Замедление прироста потребительского спроса будет происходить на фоне замедления роста реальных располагаемых денежных доходов населения - прирост за 2026 год составит 0,8%. Одновременно с этим поддержку росту потребительской активности будут оказывать накопленные сбережения населения (норма сбережения при этом сократится в 2026 году до 14,3%)", - отмечают в министерстве.

Объем промышленного производства увеличится, по прогнозу, на 0,6% в 2026 году, в том числе обрабатывающей промышленности - на 1,0%.

"Однако при этом продолжится в 2026 году сокращение инвестиционной активности (на 1,5%) в условиях сохранения относительно дорогих заемных средств и сокращения прибыли организаций (сальдированный финансовый результат в 2025 году сократился на 3,9 % после сокращения на 6,9 % годом ранее)", - предупреждают в Минэкономразвития.

На фоне структурных изменений в экономике и оптимизации издержек производителей уровень безработицы в 2026 году, согласно прогнозу, отойдет от исторических минимумов и составит до 2,4% от рабочей силы.

В среднесрочном прогнозе на 2027-2029 годы Минэкономразвития в базовом варианте ожидает, что курс рубля будет ослабевать: до 87,4 рублей за долл. США в среднем за 2027 год и 96,0 рублей за долл. США в среднем за 2029 год.

Индекс потребительских цен будет расти на 4% в год в соответствии с таргетом Банка России.

"По мере смягчения денежно-кредитных условий рост инвестиций в основной капитал возобновится в 2027 году (прирост составит 2%). Сокращение 2025-2026 годов будет скомпенсировано по итогам 2028 года. Накопленный прирост за 2027-2029 годы оценивается на уровне 7,7% в реальном выражении", - ожидают в Минэкономразвития.

Объем промышленного производства, по прогнозу, будет расти на 2,1 - 2,5% в год в 2027-2029 годах.

Уровень безработицы в 2027-2029 годах, по прогнозу, стабилизируется на уровне 2,3% рабочей силы.

"Рост потребительской активности ускорится. Так, прирост суммарного оборота розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания возрастет с 2,4% в 2027 году до 3,1% в 2029 году, в том числе оборот розничной торговли в 2027 году увеличится на 2,3%, в 2029 году - на 3,1%", - ожидают в министерстве.

В качестве рисков прогноза Минэкономразвития со стороны внешних условий отмечает сохраняющиеся риски эскалации геополитических конфликтов, основным эффектом которых становится рост цен на энергоносители и другие категории товаров.

"В среднесрочной перспективе увеличиваются риски дефицита энергоресурсов, что будет сдерживающим фактором для роста экономик многих крупных стран (прежде всего, в части сокращения производства нефтехимической продукции, в том числе удобрений, продукции агропромышленного комплекса и легкой промышленности). Общее снижение экономической активности в этих странах несет риски в части сокращения спроса на отдельные товары российского экспорта, прежде всего, в части несырьевых неэнергетических товаров", - говорится в прогнозе.

Внутренние риски, по мнению министерства, связаны с сохранением жестких денежно-кредитных условий. "Ключевое - дополнительные ограничения по ресурсам для инвестиций на фоне общего охлаждения экономики, снижения финансовых результатов предприятий, а также низкой привлекательности инвестирования при высокой безрисковой доходности по депозитам", - говорится в сценарных условиях.

Реализация внешних и внутренние рисков учтены в консервативном варианте, который предполагает замедление мировой экономики и снижение спроса на сырьевые товары российского экспорта.

В консервативном сценарии ВВП РФ в 2026 году сократится на 0,5% в реальном выражении. Рост экономики возобновится с 2027 года (на 0,7%) и ускорится к 2029 году (до 1,9%).