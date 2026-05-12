Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером во вторник на опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:09 по московскому времени торгуются по $108,01 за баррель, на $3,8 (3,65%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,76 (3,83%), до $101,83 за баррель.

Очередная попытка, направленная на сближение позиций сторон в вопросе об условиях урегулирования американо-иранского конфликта, оказалась безрезультатной.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Накануне Трамп заявил журналистам, что его не устроили переданные Тегераном предложения об урегулировании конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передало Press TV.

"После того, как обе стороны отвергли предложения друг друга, напряженность в отношениях Ирана и США снова растет", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Отсутствие новостей, скорее всего, означает, что грядет дальнейшая эскалация", - написал аналитик BOK Financial Деннис Кисслер.

При этом эксперт отметил, что не ожидает реальной эскалации конфликта до возвращения Трампа из Китая, где у него должна состояться встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Государственный визит главы Белого дома в Китай завершится 15 мая.