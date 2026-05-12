Поиск

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером во вторник на опасениях новой эскалации на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:09 по московскому времени торгуются по $108,01 за баррель, на $3,8 (3,65%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,76 (3,83%), до $101,83 за баррель.

Очередная попытка, направленная на сближение позиций сторон в вопросе об условиях урегулирования американо-иранского конфликта, оказалась безрезультатной.

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против этой страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Накануне Трамп заявил журналистам, что его не устроили переданные Тегераном предложения об урегулировании конфликта. Он также подчеркнул, что режим прекращения огня с Ираном находится в крайне шатком состоянии.

Переданное иранской стороной предложение подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передало Press TV.

"После того, как обе стороны отвергли предложения друг друга, напряженность в отношениях Ирана и США снова растет", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

"Отсутствие новостей, скорее всего, означает, что грядет дальнейшая эскалация", - написал аналитик BOK Financial Деннис Кисслер.

При этом эксперт отметил, что не ожидает реальной эскалации конфликта до возвращения Трампа из Китая, где у него должна состояться встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Государственный визит главы Белого дома в Китай завершится 15 мая.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $108,01 за баррель

Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

 Макропрогноз 2026-2029 - "мягкая посадка" продлевается. Обобщение

Сальдо торгового баланса России в I квартале снизилось на 11,9%

В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

 В Китае в апреле продажи автомобилей снизились 7-й месяц подряд

Brent подорожала до $104,91 за баррель

 Brent подорожала до $104,91 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Прогноз экспортной цены российской нефти на 2026 год сохранен в $59/барр.

Прогноз по инфляции в РФ в 2026 году повышен до 5,2% с 4%

Прогноз роста ВВП России в 2026 году ухудшен до 0,4% с 1,3%

Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами

 Новак заявил о необходимости не допустить монополизации торговли маркетплейсами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2167 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9351 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов