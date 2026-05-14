Денежная база в широком определении в апреле выросла на 2,9%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в апреле 2026 года увеличилась на 847,4 млрд рублей, или на 2,9%, до 30 трлн 260,3 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

В январе-апреле 2026 года денежная база уменьшилась на 403,8 млрд рублей, или на 1,3%, с 30 трлн 664,1 млрд рублей на 1 января.

Годовой темп роста денежной базы на 1 мая вырос до 19,1% (максимум с 1 ноября 2023 года, когда он составил 19,3%) после 9,2% на 1 апреля.

Объем наличных денег в составе денежной базы в апреле увеличился на 678,7 млрд рублей, или на 3,5%, до 20 трлн 158,4 млрд рублей. Он обусловил 80,1% месячного прироста денежной базы в этом месяце. ЦБ РФ связывал рост спроса на наличные деньги со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей.

Прирост наличных в апреле при исключении из рассмотрения сезонного роста в конце года (в декабре 2025 года - на 836,3 млрд рублей, или на 4,5%, 2024 года - на 665,2 млрд рублей, или на 3,7% и 2023 года - на 788,8 млрд рублей, или на 5,1%) был максимальным с февраля 2022 года (рост на 2 трлн 31,0 млрд рублей, или на 14,7%).

В январе-апреле 2026 года объем наличных денег стал больше на 708,7 млрд рублей, или на 3,6%, с 19 трлн 449,7 млрд рублей на начало года.

Годовые темпы роста наличных на 1 мая составили 14,0% (максимум с 1 декабря 2023 года) после 11,7% на 1 апреля.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в апреле увеличилась до 66,6% c 66,2%.

В составе денежной базы в апреле объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 458,4 млрд рублей, или на 8,2%, до 6 трлн 73,7 млрд рублей. В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ уменьшился на 289,8 млрд рублей, или на 7,8%, до 3 трлн 440,6 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.