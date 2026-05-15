Доллар укрепляется к основным валютам, особенно сильно - в паре с фунтом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Курс доллара США растет утром в пятницу практически ко всем основным мировым валютам, особенно значительный подъем наблюдается в паре с фунтом стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,31%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,59%.

Поддержку американской валюте оказывают растущие ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ключевую процентную ставку до конца года на фоне ускорения инфляции, сильного рынка труда и устойчивого экономического роста.

Рынок оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года почти в 40%, тогда как неделей ранее такая вероятность составляла порядка 20%, по данным FedWatch. Вариант сохранения ставки на текущем уровне в 3,5-3,75% оценивается рынком примерно в 50%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали ускорение темпов роста стоимости импорта в США, а также экспортных цен в апреле до максимумов с марта 2022 года. Индекс цен на импортируемые товары и услуги увеличился на 1,9% по сравнению с мартом, а индикатор экспортных цен вырос на 3,3%.

Розничные продажи в Штатах в апреле выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, на уровне прогнозов, а количество первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе увеличилось на 12 тыс. - до 211 тыс. вместо ожидавшихся 205 тыс.

Пара евро/доллар по данным на 9:19 по московскому времени торгуется на уровне $1,1642 по сравнению с $1,1717 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта просела на 0,6%.

Стоимость фунта к доллару упала на 1,4% и составляет $1,3344 против $1,3528 по итогам торгов в четверг.

На британскую валюту давит назревающий в стране политический кризис. Как сообщалось, министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг подал в отставку. СМИ пишут, что он потенциально может бросить вызов премьер-министру Киру Стармеру в борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,5% и находится на уровне 158,57 иены по сравнению со 157,86 иены на закрытие предыдущей сессии.

Доллар в паре с офшорным юанем подорожал на 0,3% и торгуется на уровне 6,8041 юаня.

Трейдеры продолжают следить за визитом президента США Дональда Трампа в Пекин, где он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили международные вопросы, в том числе ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, сообщили китайские СМИ. Си Цзиньпин заявил, что стороны добились "сбалансированных и позитивных результатов" в ходе переговоров, а Трамп назвал прошедшие переговоры продуктивными.

"Встреча прошла в целом в соответствии с ожиданиями рынка, - отметил старший экономист CCB International Клифф Чжао. - Улучшение риторики приветствуется, но рынок все еще ждет большей ясности по вопросам торговли и бизнеса, а также конкретных политических договоренностей".