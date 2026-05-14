Трамп обсудил с лидером КНР ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили международные вопросы, в том числе кризис на Украине, передают китайские СМИ.

По их данным, лидеры обменялись мнениями по крупным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, войну на Украине и вопросы, касающиеся Корейского полуострова. Си Цзиньпин заявил Трампу о необходимости ответить на вопрос, "смогут ли США и Китай объединить усилия для решения глобальных проблем и обеспечения стабильности в мире".

Также они договорились поддерживать друг друга в проведении саммитов АТЭС и G20 позднее в 2026 году.

Саммит АТЭС состоится в городе Шэньчжэнь на юге Китая осенью 2026 года, а саммит G20 должен состояться в декабре в Майами .

Государственный визит президента США в Китай проходит 13 по 15 мая.

