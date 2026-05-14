Министр здравоохранения и соперник Стармера по Лейбористской партии подал в отставку

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг заявил в четверг, что уходит в отставку.

В адресованном премьер-министру Великобритании Киру Стармеру письме, текст которого размещен в соцсети Х, Стритинг написал: "Мне искренне жаль покидать правительство таким образом".

"Теперь мне ясно, что вы не поведете Лейбористскую партию на следующих всеобщих выборах, и что дискуссию, которую депутаты-лейбористы и члены партии ведут о том, что будет дальше, следует превратить в битву идей, а не личностей или мелкого фракционизма. Она должна быть широкой и нуждается в лучших возможных участниках с обеих сторон дискуссии", - говорится в письме.

В западных СМИ отмечается, что отставка министра здравоохранения создает почву для того, чтобы он потенциально бросил вызов нынешнему премьер-министру в борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

В частности, если Стритинг официально инициирует процедуру оспаривания лидерства, это положит начало ожесточенному противостоянию, которое может положить конец пребыванию Стармера у власти.