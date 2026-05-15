Миллиардер Адани и его племянник выплатят $18 млн для урегулирования претензий SEC

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани и его племянник Сагар Адани, руководитель Adani Green, выплатят в общей сложности $18 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ранее регулятор обвинил их в предоставлении ложных и вводящих в заблуждение сведений относительно размещения облигаций Adani Green Energy (входит в Adani Group) в 2021 году. В иске, который SEC подала в суд в ноябре 2024 года, регулятор утверждал, что Гаутам Адани и его племянник ввели инвесторов в заблуждение, заявив в проспекте размещения облигаций на $750 млн о соблюдении Adani Green антикоррупционных принципов и законодательства. В это же время они участвовали в масштабной схеме подкупа индийских чиновников для получения выгодных контрактов в сфере солнечной энергетики, утверждала SEC. Американские инвесторы тогда приобрели бумаги на $175 млн.

Оба не признали свою вину в рамках соглашения об урегулировании претензий SEC, которое еще должно быть утверждено судом. Гаутам Адани выплатит $6 млн, Сагар - $12 млн.

Накануне Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Министерство юстиции США может уже на этой неделе снять коррупционные обвинения против Гаутама Адани. Также будет закрыто дело в отношении Adani Group, начатое Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщили собеседники агентства.

Урегулирование претензий американских регуляторов станет серьезным позитивным фактором для Adani Group, одного из самых влиятельных индийских конгломератов, интересы которого охватывают, в частности, добычу угля, возобновляемую энергетику и аэропорты. Это, вероятно, позволит ему вернуться на международные рынки капитала и возобновить агрессивную стратегию расширения бизнеса, в том числе инвестировать в США.

В 2024 году Адани поздравил Дональда Трампа сразу после его победы на президентских выборах в США и пообещал инвестировать $10 млрд в энергетические и инфраструктурные проекты в стране.