Поиск

Миллиардер Адани и его племянник выплатят $18 млн для урегулирования претензий SEC

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани и его племянник Сагар Адани, руководитель Adani Green, выплатят в общей сложности $18 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ранее регулятор обвинил их в предоставлении ложных и вводящих в заблуждение сведений относительно размещения облигаций Adani Green Energy (входит в Adani Group) в 2021 году. В иске, который SEC подала в суд в ноябре 2024 года, регулятор утверждал, что Гаутам Адани и его племянник ввели инвесторов в заблуждение, заявив в проспекте размещения облигаций на $750 млн о соблюдении Adani Green антикоррупционных принципов и законодательства. В это же время они участвовали в масштабной схеме подкупа индийских чиновников для получения выгодных контрактов в сфере солнечной энергетики, утверждала SEC. Американские инвесторы тогда приобрели бумаги на $175 млн.

ЭкономикаКомпании индийской Adani потеряли $50 млрд капитализации из-за обвинения в махинацияхЧитать подробнее

Оба не признали свою вину в рамках соглашения об урегулировании претензий SEC, которое еще должно быть утверждено судом. Гаутам Адани выплатит $6 млн, Сагар - $12 млн.

Накануне Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Министерство юстиции США может уже на этой неделе снять коррупционные обвинения против Гаутама Адани. Также будет закрыто дело в отношении Adani Group, начатое Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), сообщили собеседники агентства.

Урегулирование претензий американских регуляторов станет серьезным позитивным фактором для Adani Group, одного из самых влиятельных индийских конгломератов, интересы которого охватывают, в частности, добычу угля, возобновляемую энергетику и аэропорты. Это, вероятно, позволит ему вернуться на международные рынки капитала и возобновить агрессивную стратегию расширения бизнеса, в том числе инвестировать в США.

В 2024 году Адани поздравил Дональда Трампа сразу после его победы на президентских выборах в США и пообещал инвестировать $10 млрд в энергетические и инфраструктурные проекты в стране.

OFAC SEC США Adani Green Сагар Адани Гаутам Адани Adani Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $107,85 за баррель

Путин заявил, что принятые кабмином экономические меры начали давать результат

Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

 Stellantis и Dongfeng будут выпускать автомобили Peugeot и Jeep в Китае

Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

 Грузооборот морских портов РФ за 4 месяца вырос на 2,6%

Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

 Трамп заявил, что Китай рассматривает возможность покупки американской нефти

Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18%, до $25,3 млрд

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2198 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9398 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов