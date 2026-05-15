Цена нефти Brent поднялась выше $107 за баррель

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром в пятницу на новых заявлениях президента США Дональда Трампа о ситуации на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени торгуются по $107,03 за баррель, на $1,31 (1,24%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг этот контракт подорожал на 9 центов (0,1%), до $105,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $1,42 (1,4%), до $102,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,15 (0,15%), до $101,17 за баррель.

Трамп заявил в интервью Fox News, что он теряет терпение в отношении Ирана. "Им следует заключить сделку", - добавил президент.

Также он сказал, что Китай, получающий значительную долю нефтяного импорта из Ирана, готов рассмотреть идею закупки нефти в Соединенных Штатах. "У них есть ненасытный аппетит к энергоносителями, а у нас - неограниченные запасы энергоносителей", - отметил президент.

Трамп находится с визитом в Китае с 13 по 15 мая. По его словам, Вашингтону и Пекину удалось заключить несколько значимых торговых сделок в ходе визита. "Это был невероятный визит. Я думаю, он принес много хорошего. Мы заключили несколько фантастических торговых сделок, выгодных обеим странам", - сказал Трамп во время мероприятия с лидером КНР Си Цзиньпином в комплексе Чжуннаньхай в Пекине.

По словам Трампа, США и Китай "очень схожи" в своем желании положить конец конфликту вокруг Ирана.

"Пекинский саммит не принес прорыва по Ирану, и внимание рынка вновь направлено на блокаду Ормузского пролива и риски военной эскалации", - отметила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.