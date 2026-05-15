В Узбекистане с июня электричество и газ для населения и бизнеса подорожают на 9,9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана приняло постановление о повышении с 1 июня тарифов на газ и электроэнергию в среднем на 9,9%, сообщило Минэнерго страны.

Базовые тарифы на электроэнергию для населения увеличатся с 600 сумов до 650 сумов за 1 кВт.ч, на газ - с 1 тысячи сумов до 1,1 тысячи сумов за 1 кубометр.

Для бизнеса цена на электроэнергию с июня возрастет с 1 тысячи сумов до 1,1 тысячи сумов за 1 кВт.ч, на газ - с 1,8 тысячи сумов до 2 тысяч сумов за 1 кубометр.

Это третий этап повышения тарифов, предусмотренный властями. В рамках первого, в мае 2024 года (впервые с августа 2019 года), стоимость 1 кВт.ч электроэнергии для населения выросла на 52,5% (с 295 до 450 сумов), 1 кубометра газа - на 71% (с 380 до 650 сумов).

Одновременно были введены социальные нормы потребления электроэнергии - до 200 кВт.ч, газа - до 100 кубометров в месяц, а во время отопительного сезона (с ноября по февраль) - до 500 кубометров в месяц. При росте потребления тарифы возрастают в разы. Под социальной нормой понимается объем, оплачиваемый населением по льготному тарифу. До установленной нормы электричество или газ продаются по относительно низкой (льготной) цене, свыше этой нормы - по рыночным ценам.

В рамках второго этапа новые тарифы на газ и электроэнергию в Узбекистане вступили в силу с 1 мая 2025 года. Цены на электроэнергию для населения были увеличены с 450 до 600 сумов за 1 кВт.ч (+33%), на газ - с 650 до 1 тысячи сумов за 1 кубометр (+54%), для бизнеса - с 900 до 1 тысячи сумов за 1 кВт.ч (+11%) и с 1,5 тысяч до 1,8 тысячи сумов за 1 кубометр (+20%) соответственно.

Официальный курс на 15 мая - 11 975 сумов/$1.