"КазТрансОйл" сохранил темпы отгрузки нефти в систему КТК в апреле

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нацкомпания Казахстана АО "КазТрансОйл" (КТО) в апреле 2026 года отгрузила 477 тысяч тонн нефти, сообщили в КТО "Интерфаксу".

В компании ранее не уточняли, какой объем был отгружен в марте. Однако известно, что КТО в первом квартале 2026 года перевалила в систему КТК 1 млн 331 тысячу тонн, из которых в феврале было отгружено 375 тысяч тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тысячи км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводам объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК КазМунайГаз КазТрансОйл Казахстан Транснефть
