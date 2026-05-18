Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Росимущество 19 мая планирует объявить голландский аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, сообщила пресс-служба ведомства.

Сбор заявок от претендентов продлится пять рабочих дней - до 25 мая, итоги голландского аукциона будут подведены 26 мая.

Ранее в понедельник стало известно, что первый аукцион по продаже ЮГК не состоялся из-за отсутствия заявок.

Совокупная рыночная стоимость всех активов ЮГК была оценена в 162,02 млрд руб., в том числе доля в ПАО "ЮГК" в размере 67,2% - в 140,437 млрд руб.

На голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи, то есть до 81,01 млрд руб., напоминает Росимущество. Шаг голландского аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд руб.). Шаг аукциона на повышение - при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения - составит 0,5% от начальной цены продажи.

Участникам, как и прежде, необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд рублей). При этом для признания голландского аукциона состоявшимся необходимо участие двух и более покупателей, подавших заявку и внесших задаток, комплекты документов, предусмотренные документацией торгов.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ПАО "ЮГК" и УК ЮГК, а также долей в еще нескольких компаниях из-за коррупционного происхождения бизнеса.