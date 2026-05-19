Brent подешевела до $109,78 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник после активного роста за предыдущую сессию.

К 8:11 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,32 (2,07%), до 109,78 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,84 (2,6%), до $112,1 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,67 (1,54%), до $106,99 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 3,24% (3,1%), до $108,66 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня". Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанским посредникам, новую версию предложения по урегулированию конфликта. Axios со ссылкой на источники передавал, что власти США не удовлетворены новой версией предложений.

"Сигналы от Трампа ослабили непосредственное напряжение, но фундаментальные риски никуда не делись, - отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Теперь рынок хочет понять, являются ли комментарии Трампа началом перехода к деэскалации, или это всего лишь тактическая пауза".