Поиск

Brent подешевела до $109,78 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник после активного роста за предыдущую сессию.

К 8:11 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,32 (2,07%), до 109,78 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,84 (2,6%), до $112,1 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,67 (1,54%), до $106,99 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 3,24% (3,1%), до $108,66 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня". Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанским посредникам, новую версию предложения по урегулированию конфликта. Axios со ссылкой на источники передавал, что власти США не удовлетворены новой версией предложений.

"Сигналы от Трампа ослабили непосредственное напряжение, но фундаментальные риски никуда не делись, - отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Теперь рынок хочет понять, являются ли комментарии Трампа началом перехода к деэскалации, или это всего лишь тактическая пауза".

Brent WTI Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $109,78 за баррель

Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

 Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля

 OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

 Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9479 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов