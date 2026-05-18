Brent подорожала до $110,6 за баррель

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти.

К 14:29 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,34 (1,23%), до $110,6 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,28 (1,21%), до $106,7 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп на встрече с высокопоставленными чиновниками своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. Ранее в телефонном разговоре с Axios лидер заявил, что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку, и он ждет обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

"Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придется этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят", - сказал Трамп. По его словам, США нанесут удар "гораздо сильнее, чем раньше", если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

Корпус стражей исламской революции Ирана готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады Ормузского пролива со стороны США, сообщают иранские СМИ.

Удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией "Барака" в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби. "Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта", - говорится в сообщении. АЭС "Барака" - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в регионе Персидского залива.

"Миллиард баррелей нефти заблокирован из-за закрытия Ормузского пролива", - отметил аналитик PVM Тамаш Варга. По его словам, цены толкает вверх агрессивная риторика со стороны как США, так и Ирана, и продолжающиеся атаки на суда и объекты нефтедобычи в регионе.

Brent WTI Дональд Трамп Иран ОАЭ США
