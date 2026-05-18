Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность РФ по решению суда, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, следует из сообщения в системе ГИС "Торги".

Сбор заявок от потенциальных претендентов проходил с 8 мая по 15 мая, сами торги должны были пройти 18 мая.

В июле прошлого года суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ПАО "ЮГК" и УК ЮГК, а также долей в еще нескольких компаниях из-за коррупционного происхождения бизнеса. Совокупная рыночная стоимость всех активов была оценена в 162,02 млрд руб., в том числе доля в ПАО "ЮГК" в размере 67,2% - в 140,437 млрд руб. Согласно отчету оценщика, эта цифра была получена путем применения к средневзвешенной цене акции ЮГК (72,45 коп.) премии за контроль в размере 29,38%.

Шаг аукциона составлял 2% от начальной цены продажи. Участникам было необходимо подать заявку на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,404 млрд руб.).

Для признания аукциона состоявшимся было достаточно участие одного покупателя, подавшего заявку, комплект документов, предусмотренный документацией торгов, и внесшего задаток. Согласно сообщению в ГИС "Торги", заявок не поступило, ни одна не была отклонена.

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что продажа ЮГК будет осуществляться в соответствии с теми правилами, по которым активы реализуются в последнее время. "Это конкурс на повышение, потом, в случае если не будет таких предложений, то, соответственно, конкурс на тех, кто предложит лучшую цену в условиях действующего законодательства", - пояснял он.

Действующие условия проведения аукционов позволяют проводить последующие торги на понижение со снижением начальной цены до 50%.

