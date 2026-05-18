В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Индия покупала и будет покупать нефть из РФ вне зависимости от того, разрешены ли подобные операции Вашингтоном, заявила в понедельник представитель министерства нефти и природного газа Индии Суджата Шарма.

"Что касается американского разрешения по нефти РФ, я бы хотела подчеркнуть, что мы покупали нефть из РФ и ранее, до этого разрешения. Также мы покупали нефть во время действия разрешения и продолжаем это делать сейчас", - заявила Шарма журналистам.

По ее словам, покупая российскую нефть, Индия руководствуется только коммерческими интересами. Наличие или отсутствие разрешения США на подобные операции не влияет на позицию индийских властей.

В начале марта глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство разрешило временно, на протяжении 30 дней, закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море. Затем это разрешение продлили до 16 мая. На выходных срок действия разрешения закончился.

