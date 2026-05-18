Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

Фото: Imaginechina/Sipa USA/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Безвизовый режим между РФ и Китаем должен быть продлен, считает председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"Можем сказать, что, конечно, он должен стать из временного решения решением постоянным. Будем рекомендовать президенту, правительству, что режим должен быть продлен", - сказал Титов журналистам в понедельник на пресс-завтраке по подведению итогов первых шести месяцев действия безвизового режима для туристов между Россией и Китаем.

Титов отметил, что продление безвизового режима "будет способствовать дальнейшему развитию наших отношений".

"Ситуация, которую мы видим, что безвиз не несет и не привел к увеличению никаких - ни демографических, ни экономических, ни политических рисков между нашими странами", - сказал он.

По мнению председателя комитета, "прерывание безвиза сейчас было бы обнулением накопленного эффекта".

"Бизнес, туристы, регионы только начали адаптироваться. Первый визит создает восторг, второй - проверяет реальность. Если не решить бытовые проблемы, возможно разочарование. Если решить, возникает долгосрочная связь. Без второго цикла безвиз не успевает "сработать"", - подчеркнул Титов.

Среди возможных дальнейших шагов России представитель комитета назвал инвентаризацию проблем и построение дорожной карты по "максимизации взаимного эффекта от безвиза".

Кроме того Титов предложил подумать о пилотном проекте по взаимному признанию с Китаем платежных решений, создании "Туристической сим-карты Россия-Китай", популяризации программ языкового перевода, разработке программ по стимулированию повторного туризма (медицина, образование, событийный туризм), а также о создании гайдов для туристов из обеих стран по преодолению коммуникационных и инфраструктурных барьеров.

"Безвиз меняет восприятие даже у тех, кто не совершает поездок. Меняется не только статистика, но и ментальная карта", - резюмировал Титов.

Китай ввел для российских граждан безвизовый режим в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.

