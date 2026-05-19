Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном завершили торги понедельника ростом, исключение составил итальянский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,54% - до 610,17 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,26%, германский DAX - 1,49%, французский CAC 40 - 0,44%, испанский IBEX 35 - 0,75%. Итальянский FTSE MIB опустился на 0,91%.

Инвесторы продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивали корпоративные новости.

Некоторую поддержку настроениям на рынке оказали надежды на возобновление переговоров по урегулированию американо-иранского конфликта, появившиеся после сообщений СМИ о том, что США могут приостановить санкции в отношении иранской нефти и полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта, а также сигналов о готовности Тегерана не добиваться получения ядерного оружия. Эти новости вызвали кратковременное падение цен на нефть, которые, однако, впоследствии восстановились.

На фоне подорожания нефти выросли котировки энергетических компаний: BP Plc - на 2,7%, Shell - на 3,4%, TotalEnergies - на 2%, Equinor - на 1,1%.

Лидером подъема среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стала французская Teleperformance (+8,4%). Ранее оператор колл-центров сообщил о запуске программы по рефинансированию облигаций, направленной на оптимизацию структуры его долга.

Стоимость бумаг Sonova подскочила на 7,9% после того, как крупнейший в мире производитель слуховых аппаратов спрогнозировал рост чистой прибыли и выручки в текущем фингоду.

Цена акций рекламного агентства ⁠Publicis повысилась на 6% на новости о покупке им американской LiveRamp за $2,2 млрд.

Котировки Delivery Hero выросли на 5,6%. Американская Uber Technologies объявила о дополнительных инвестициях в германскую компанию. Кроме того, южнокорейские СМИ написали, что Uber и южнокорейский интернет-гигант Naver хотят купить принадлежащий Delivery Hero сервис доставки еды Baemin за сумму до $5,34 млрд.

Капитализация ирландской Ryanair Holdings Plc увеличилась на 4,9%. Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик зафиксировал рекордную чистую прибыль в 2026 фингоду, нарастив выручку на 11%.

Рыночная стоимость испанской Repsol поднялась на 4,3% на новостях, что нефтегазовая компания совместно с австралийской Santos начала добычу нефти на месторождении Пикка (Pikka) на Аляске.

Акции германской Thyssenkrupp AG подешевели на 1,7% после сообщения промышленной группы о том, что она планирует закрыть один из своих заводов в США.

Стоимость бумаг германского Commerzbank, призвавшего акционеров отклонить предложение UniCredit SpA о покупке, снизилась на 1,5%.

На торгах в Лондоне самый сильный подъем продемонстрировали энергетические WPP (+4,9%), Centrica (+4,1%) и National Grid (+3,7%), во Франкфурте - Deutsche Boerse (+4,7%), Rheinmetall (+4,6%) и Deutsche Telekom (+4%).

В составе германского DAX снижение показали бумаги автопроизводителей, в том числе Porsche (-0,9%), Mercedes-Benz (-0,8%), BMW AG (-0,4%) и Volkswagen (-0,2%). В тройку лидеров падения в британском FTSE 100 вошли 3i Group (-5,8%), Airtel Africa (-4,8%) и Mondi (-2,2%).