Поиск

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - OFAC (Минфин США) выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры), сообщил глава ведомства Скотт Бессент в социальной сети Х.

Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

"Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы обеспечивать специальные лицензии, если понадобится. Эта генеральная лицензия поможет стабилизировать физический рынок нефти и гарантировать, что нефть поступает наиболее уязвимым странам", - сказал министр.

Это также поможет перенаправить существующие поставки в нуждающиеся страны, путем снижения способности Китая наращивать запасы нефти, поставляемой с дисконтами, подчеркнул он.

OFAC нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

 OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

 Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

 Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода

Цена нефти Brent превысила $111 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП

 Решетников заявил о новых аргументах в пользу дальнейшего смягчения ДКП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9461 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов