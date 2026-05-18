OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - OFAC (Минфин США) выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры), сообщил глава ведомства Скотт Бессент в социальной сети Х.

Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

"Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами, чтобы обеспечивать специальные лицензии, если понадобится. Эта генеральная лицензия поможет стабилизировать физический рынок нефти и гарантировать, что нефть поступает наиболее уязвимым странам", - сказал министр.

Это также поможет перенаправить существующие поставки в нуждающиеся страны, путем снижения способности Китая наращивать запасы нефти, поставляемой с дисконтами, подчеркнул он.