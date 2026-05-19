"КазТрансОйл" сохранил темпы транзита российской нефти в КНР в апреле

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Казахстанская нацкомпания "КазТрансОйл" (КТО) в апреле 2026 года перевалила 832 тысячи тонн российской нефти в КНР по нефтепроводу "Атасу-Алашанькоу", сообщили в КТО агентству "Интерфакс-Казахстан".

"В магистральный нефтепровод "Атасу-Алашанькоу" по направлению в Китайскую Народную Республику в апреле 2026 года АО "КазТрансОйл" было перевалено 984 тысячи тонн нефти, в том числе 832 тысячи тонн российской нефти", - сообщает КТО.

В I квартале 2026 года КТО осуществило транзит 2,5 млн тонн российской нефти в КНР по "Атасу-Алашанькоу", что примерно составляет по 835 тысяч тонн в месяц.

Таким образом, темпы отгрузки российской нефти в КНР сохранены на уровне предыдущих месяцев.

