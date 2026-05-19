Экспорт российских шоколадных конфет в январе-апреле вырос на четверть

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле 2026 года экспортировала шоколадные конфеты на сумму свыше $60 млн, что на четверть больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил 13,5 тысяч тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В пятерку основных покупателей вошли Казахстан (более $11 млн), Узбекистан (более $9,5 млн), Азербайджан (более $6,5 млн), Белоруссия (более $6 млн), Таджикистан (около $6 млн).

В 2025 году Россия поставила рекорд по выручке от экспорта шоколадных конфет - около $151 млн.