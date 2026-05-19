Поиск

Экспорт российских шоколадных конфет в январе-апреле вырос на четверть

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле 2026 года экспортировала шоколадные конфеты на сумму свыше $60 млн, что на четверть больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт составил 13,5 тысяч тонн. Динамика этого показателя не приводится.

В пятерку основных покупателей вошли Казахстан (более $11 млн), Узбекистан (более $9,5 млн), Азербайджан (более $6,5 млн), Белоруссия (более $6 млн), Таджикистан (около $6 млн).

В 2025 году Россия поставила рекорд по выручке от экспорта шоколадных конфет - около $151 млн.

Агроэкспорт Казахстан Белоруссия Таджикистан Узбекистан Азербайджан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Юань упал ниже 10,5 руб. впервые с 8 февраля 2023 года

Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

 Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

Brent подешевела до $109,78 за баррель

Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

 Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля

 OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля

Brent подорожала до $110,6 за баррель

В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

 В Индии заявили о намерении покупать нефть у России вне зависимости от разрешений США

Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ЮГК

Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем

 Титов заявил, что будет рекомендовано продление безвизового режима с Китаем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2240 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов