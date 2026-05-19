Новак предложил отраслям закрывать кадровый дефицит за счет роста производительности труда

К 2030 года кадровый дефицит в стране может составить 3,1 млн человек

Александр Новак. Архивное фото. Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российские отрасли могут самостоятельно практически полностью закрыть кадровый дефицит, оценивающийся в стране к 2030 году на уровне 3,1 млн человек, за счет реализации программ повышения производительности труда. Об этом на форуме по повышению производительности труда в Красноярске заявил вице-премьер Александр Новак.

"По оценке Министерства труда, при действующей социально-демографической модели, фактически мы приблизились к структурному пределу. Что это означает? Это означает, что дефицит кадров сегодня является одним из ограничителей экономического роста. И по прогнозу министерства экономического развития, министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках нашей экономики составит порядка 3,1 млн человек. В ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 млн рабочих мест. И хотел бы подчеркнуть, что это вызов не на длительном горизонте, а конкретно это вызов сегодняшнего дня, и без решения этого вызова мы не сможем обеспечить те цели и задачи, которые стоят по выполнению национальной цели развития, по обеспечению устойчивого экономического роста", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что в 2025 году рост экономики замедлился: "За последние три года наша экономика выросла более чем на 10%, и в 2023 году рост составил 4,1%, в 2024 - 4,9%. В прошлом году у нас темпы закономерно нормализовались, плюс 1%, и это отражает переход от восстановительной фазы к сбалансированному росту".

При этом безработица в стране продолжает оставаться на исторических минимумах (по данным Росстата - 2,2% за март 2026 года).

На этом фоне, как напомнил Новак, правительство реализует меры по повышению производительности труда и изменению структуры занятости с перетоком кадров в более высокотехнологические отрасли. "В последние пять лет производительность труда в России росла неплохими темпами - в среднем 1,4%, в последние два года даже более высокими темпами: в 2024 году плюс 4,6%", - сказал вице-премьер, подчеркнув, что России необходимо сохранить эту динамику.

Реализация уже запущенных и новых отраслевых программ повышения производительности труда, по словам Новака, может практически полностью обеспечить экономику недостающими кадрами.

"Потенциал высвобождения и переориентации кадров и ресурсов за счет отраслевых программ, мы оцениваем, создаст примерно дополнительно 3 млн рабочих мест. Эта цифра практически совпадает с прогнозным кадровым дефицитом. Есть отраслевые программы, и мы считаем, что это не просто инструмент повышения эффективности отдельных предприятий, это, по сути дела, управленческий ответ на главный структурный разрыв российской экономики", - заявил Новак.