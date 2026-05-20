Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5% в начале основных торгов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел ниже $110 за баррель), инвесторы ожидают итогов визита президента РФ Владимира Путина в Китай и вечерних данных Росстата по инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2649,15 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1170,58 пункта (-0,5%). Лидерами снижения среди индексных акций выступают бумаги "Норникеля" (-1,3%), "Газпрома" (-1%), "Северстали" (-1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 мая, составляет 71,2926 руб. (-1,06 рубля).

Подешевели также акции "ММК" (-1%), АФК "Система" (-1%), "Интер РАО" (-1%), "Хэдхантера" (-1%), "Яндекса" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,6% "префы"), "ФосАгро" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), ВТБ (-0,1%).

Подорожали акции "ВК" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду договорились продлить базовый договор между двумя странами. "Мы с Владимиром Путиным единогласно одобрили продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ", - сообщил председатель КНР, открывая в Пекине российско-китайские переговоры на высшем уровне в расширенном составе.

Президент РФ заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем. "За 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось... Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно - будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира", - сказал Путин в среду в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

"Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрируют высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в $200 млрд", - сообщил Путин.

При этом он отметил, что "локомотив российско-китайского сотрудничества - это взаимодействие в сфере энергетики: на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя этих ресурсов". Путин также подчеркнул, что среди приоритетов российско-китайского экономического взаимодействия - "крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, в высоких технологиях".

Председатель КНР Си Цзиньпин также заявил в среду, что мир неспокоен, грозит возврат к "закону джунглей", Россия и Китай должны противодействовать проявлениям гегемонии и попыткам повернуть историю вспять. "Этот мир совсем не спокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними средствами и гегемониями урон. Грозит возврат к "закону джунглей", - сказал Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров.

Соединенные Штаты и Израиль в ближайшее время могут нанести удары по Ирану, сообщило во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ). Издание со ссылкой на источники пишет, что "удары все еще могут произойти уже на следующей неделе". "Позиция Ирана на переговорах с США о прекращении войны не сильно изменилась по сравнению с более ранними вариантами, которые не привели к продвижению к сделке", - отмечает газета со ссылкой на региональных и американских чиновников, знакомых с ситуацией.

"Посредники заявили, что Иран продолжает настаивать на прекращении боевых действий, отмене санкций, репарациях за ущерб от войны и роли в надзоре за стратегическим водным путем - Ормузским проливом, - говорится в публикации WSJ. - При этом сохраняются разногласия по части выполнения требований США относительно закрытия или долгосрочной приостановки его ядерной программы". В свою очередь портал Axios со ссылкой на источник на Ближнем Востоке пишет, что посредники работают с Ираном с целью получить от него более компромиссное предложение, которое удовлетворило бы требования США в ядерной сфере.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление Соединенными Штатами ударов по Ирану обернется массой "сюрпризов". "С учетом извлеченных уроков и полученных знаний возвращение к войне принесет еще много сюрпризов", - написал Аракчи в соцсети X. Он отметил в этой связи, что Конгресс США признал "потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов". "Подтверждено, что наши мощные вооруженные силы первыми сбили рекламируемый F-35", - заявил Аракчи.

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, негативом для рынка акций РФ стали заявления стран G7 о намерении усилить санкционное давление на Россию. Инвесторы осторожно реагируют на это, а основные ожидания связаны с итогами визита Путина в Китай. Участники рынка рассчитывают, что визит может принести позитивные новости для экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

Индекс МосБиржи в случае улучшения настроений на рынке может вернуться в диапазон 2711-2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем уйти в диапазон 2500-2590 пунктов, считает Абрамов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи будет двигаться в зоне 2600-2700 пунктов, для разворота вверх рынку не хватает драйверов из-за геополитических, монетарных и валютных рисков.

"В целом мы полагаем, что индекс МосБиржи останется в привычном диапазоне 2600-2700 пунктов. Но волатильность должна подрасти из-за саммита РФ и КНР, где второй день переговоров может принести новые соглашения в энергетике. В фокусе внимания - возможные подвижки по проекту "Сила Сибири 2". Во вторник прошел совет директоров "Газпрома" с обсуждением темы дивидендов за 2025 год, но раскрытия еще не было, поэтому некая интрига будет сохраняться. Плюс вечером ожидается публикация привычной статистики по недельной инфляции в России", - отметила эксперт

Вышедшие инфляционные ожидания населения за май показали, что оно пока не чувствует торможения инфляции. Это не дает возможности ЦБ ускорить смягчение ДКП, даже с учётом наблюдаемой динамики курса рубля. "В условиях кризиса идей на рынке мы делаем ставку на внутренний рынок РФ: компании с крепким бизнесом и/или хорошей дивидендной политикой, толерантными к геополитике и высокой ставке. К ним можно отнести "Яндекс", Сбер, ВТБ, "Икс 5", "Новабев Групп", "Интер РАО", считает Крылова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что укрепление рубля еще не окончено. Техническая перепроданность инвалют очень сильная, но сейчас рынком правят не спекулянты, которые смотрят на "технику", а реальные продавцы и покупатели долларов и юаней. Причем первые выглядят явно сильнее. По-прежнему главным драйвером роста рубля является приток валюты, увеличившийся от взлета цен на углеводороды.

Сильный рубль продолжает давить на рынок акций РФ. Причем его росту мешает не только рубль, но и общее нежелание основной массы инвесторов покупать из-за неопределенности вокруг Украины и плохой макроситуации в экономике РФ. В среду волатильность может возрасти на фоне новостей из Китая, где ожидается подписание соглашения в нефтегазовой сфере. Особое внимание на "Газпром", которому надо бы прояснить ситуацию с "Силой Сибири 2". От газовой монополии ждут также публикации решений совета директоров по дивидендам. Рынок не верит, что они будут, и это уже заложено в цены, считает аналитик.

"Позитивные новости из КНР могут привести к сильным "задергам" котировок акций прежде всего того же "Газпрома", "Роснефти" и "НОВАТЭКа". Но вряд ли они станут драйвером подъема рынка в целом. Поэтому все отскоки нужно фиксировать, а любителям риска искать момент для открытия коротких позиций, - считает Зацепин.

В США накануне индексы акций снизились на 0,7-0,8%, причем S&P 500 (-0,7%) и Nasdaq (-0,8%) завершили в минусе третью сессию подряд. В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Сохраняющаяся напряженность в регионе поддерживает высокие цены на нефть и усиливает инфляционное давление. На этом фоне процентные ставки гособлигаций США растут: доходность 30-летних US Treasuries подскочила до 5,18% годовых - максимума со времен глобального финансового кризиса (с 2007 года).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Днем ранее Трамп сказал, что приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В среду трейдеры ждут публикации в 21:00 по Москве протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого базовая ставка была оставлена на уровне 3,5-3,75% годовых.

В Азии в среду наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, австралийский ASX - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,03-0,4%).

Инвесторы продолжают демонстрировать осторожность на фоне неясности перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На фоне сохраняющейся напряженности в этом регионе цены на нефть остаются на повышенном уровне, что способствует ускорению инфляции и укреплению ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 12-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 2,8% в годовом выражении, сообщается в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,3% в марте. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали менее существенного ослабления роста цен - до 3%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены проседают, трейдеры оценивают последние заявления руководства США относительно конфликта с Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $109,89 за баррель (-1,3% и -0,7% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $102,83 за баррель (-1,3% и -0,2% накануне).

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg.

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране (17:30 мск). Оценки Американского института нефти (API), обнародованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 9,1 млн баррелей.